طرح توریستی - تفریحی "دره بهشت" پردیس قابلیت اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، نزدیک به پنج سال پیش طرحی در راستای احداث پارکی تفریحی - توریستی با استانداردهای جهانی در فاز هشت پردیس پیشنهاد شد و در نهایت در قالب طرح تفضیلی شهر به کمیسیون ماده پنج ارسال و بر اساس نظر کمیسیون مذکور به شورایعالی شهرسازی ارجاع داده شد تا در 22 فروردین 84 با مساحتی بالغ بر 730 هکتار مورد تصویب شواریعالی شهرسازی قرار گیرد.

این طرح 730 هکتاری دارای تپه ماهورهای متعدد با شیبی تند در جنوب جاده تهران - شمال است و مناطق جنوبی محصور شده به کوهستان با داشتن جلوه های اکوتوریسمی می توانست سرمایه های گردشگری را به خود جذب کند.

این پروژه در سه فاز مختلف شمالی، شرقی و غربی طراحی شده و مقرر شد تا کاربریهایی نظیر پارک بازی، دریاچه مصنوعی، اجتماعی، اقامتی، ورزشی، درمانی، تفریحی، فضای سبز و جنگل در آن اجرایی شود.

اما مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با تخیلی خواندن این پروژه به خبرنگار مهر گفت: این طرح که به "دره بهشت" مشهور بود در حالتی تخیلی و ایده ال طراحی شد و هیچگاه خرد جمعی برای اجرای آن به نتیجه قطعی نرسید.

امیر امینی در خصوص اعتبارات مورد نیاز این طرح خاطرنشان کرد: در سال 1384 اعتبار پیش بینی شده جهت احداث این طرح توریستی بالغ بر هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده بود.

این مسئول ادامه داد: اما با نگاهی منطقی و با توجه به دیگر اولویتهای پردیس نیاز به چنین فضایی با این سطح گسترده و هزینه های هنگفت در این شهر جدید حس نمی شود.

وی خواستار اجرایی تر شدن این پروژه توریستی شد و گفت: در حال حاضر نیاز اصلی مردم تامین خانه مسکونی است که این امر در قالب طرحهای مسکن مهر پردیس به شتابی مناسب مراحل اجرایی خود را می گذراند.

امینی بیان داشت: اما نیاز به فضاهای تفریحی از ملزومات یک منطقه مسکونی قلمداد می شود و در صورت کوچکتر شدن و در عین حال عملیاتی شدن طرح دره بهشت می توان این نیاز پر اهمیت را نیز تامین کرد.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.