قاسم نوده فراهانی در گفتگو با مهر گفت: راه اندازی ستاد مرکزی قانون هدفمند کردن یارانه ها در شورای اصناف کشور کلید خورده است تا بتواند به صورت روزانه، قیمت کالاها در سراسر کشور را رصد کرده و از افزایش غیرقانونی قیمتها جلوگیری به عمل آورد.

رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه انبارها از کالا پر است و کمبود کالا وجود ندارد، از تشدید بازرسی ها در آستانه اجرای این قانون خبر داد و گفت: اصناف مراقب است تا مردم، کالاهای اساسی را گران تر از افزایش قیمت منطقی که بر اثر قانون هدفمند کردن یارانه ها ایجاد می شود، نخرند.

وی تصریح کرد: در این راستا مردم می توانند با مشاهده هرگونه تخلفی با شماره تلفن 124 تماس حاصل کنند. در همین راستا بازرسان شورای اصناف کشور حداکثر 30 دقیقه پس از تماس ثبت شده، در محل حضور خواهند یافت.

به گفته فراهانی، قانون هدفمند کردن یارانه ها به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و هم اکنون برای آحاد مردم لازم الاجرا است، بنابر این نباید اجازه کارشکنی داد.

وی اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت برخی محصولات تولید داخلی اندکی افزایش خواهد یافت که منطقی به نظر می رسد، اما دولت و اصناف اجازه نمی دهد که قیمت کالاها بیش از حد منطقی خود افزایش پیدا کند و سودجویان از این فضا سوء استفاده کنند.

فراهانی گفت: اگر مردم تخلفی را مشاهده کردند، به 124 اطلاع دهند و کد رهگیری دریافت نمایند تا بتوانند در جریان نتیجه اقدامات به عمل آمده قرار گیرند.

به گزارش مهر، ذخیره سازی بیش از یک میلیون تن کالای اساسی شامل 13 قلم اصلی گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، روغن نباتی، قند و شکر با همکاری 12 مباشر از بخش خصوصی در کشور در حال انجام است