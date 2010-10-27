به گزارش خبرنگار مهر، درهای هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها از ساعات پایانی روز دوشنبه و بعد از مراسم افتتاحیه به روی عموم بازدیدکنندگان گشوده شد اما عملاً دیروز (4 آبان) بود که مسئولان بسیاری از غرفه‌ها چیدمان غرفه‌هایشان را تمام کرده و به مصلی رنگ و بوی نمایشگاهی دادند.

کمبود وسیله نقلیه همگانی

اولین نکته‌ای که در بدو ورود به مصلی برای بازدیدکنندگان خودنمایی می‌کند صفوف نسبتاً طولانی مردم برای سوار شدن به ون‌هایی است که آنها را به جلو صحن شبستان منتقل می‌کند.

خبرنگار مهر‌ از مسئول این خط دلیل آشفتگی مذکور را جویا شد که وی در پاسخ گفت: قرار بوده 10 دستگاه خودروی ون انتقال بازدیدکنندگان از نمایشگاه را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این تعداد برای نمایشگاه کم نیست، گفت: تا این لحظه 6 دستگاه خودروی ون در مصلی مستقر شده‌اند که سه دستگاه آن در ورودی خیابان بهشتی و سه دستگاه آن در ورودی بزرگراه رسالت فعالیت می‌کنند.

در چنین شرایطی و در حالی که ظرفیت این خودروها نسبت به خودروهای معمولی ون سه نفر هم کمتر است، باید همچنان در انتظار صف‌های طویل بازدیدکنندگان در نمایشگاه در دو ورودی اصلی مصلی بود.

جانمایی رسانه‌های حاضر در مصلی

نکته دیگر جانمایی رسانه‌های حاضر در مصلی است؛ در نمایشگاه امسال غرفه‌های ورودی و ابتدایی شبستان به رسانه‌هایی از کشورهای خارجی اختصاص یافته هر چند معدودند رسانه‌هایی که در درون این غرفه‌ها خودنمایی می‌کنند.

بعد از این بخش غرفه‌هایی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای کشور اختصاص یافته و یک بازدیدکننده تنها در صورت عبور از لایه‌های تو در توی این غرفه‌ها است که می‌تواند اندک اندک به بخش روزنامه‌ها و مجلات برسد.

محمد علی رامین رئیس هفدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات صبح امروز و از ابتدای آغاز به کار این نمایشگاه به همراه حجت‌الاسلام حمید رسایی و مهدی کوچک زاده در شبستان حاضر شد و در معیت این دو نماینده مجلس تقریباً به طور کامل از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد.

همچنین براساس این گزارش حضور وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه که از 10 تا 12 صبح دیروز صورت گرفت با حاشیه‌های جالبی همراه بود.

حسینی ابتدا به سراغ غرفه‌های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت و طرفه آن که دو بار از کنار غرفه استان زادگاهش (کرمان) گذشت ولی متوجه آن نشد و در پاسخ به خبرنگار مهر که درباره وضعیت غرفه این استان از او پرسید گفت: من که کرمان را ندیدم!

وزیر ارشاد و اعتراض مدیرمسئول یک روزنامه به چینش نمایشگاه

وی همچنین در پاسخ به وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار که از جای بد و غرفه کوچکی که به این نشریه اختصاص داده‌اند، گله داشت، گفت: آقا! ما هر کاری بکنیم شما اعتراض دارید هر طور چینش بکنیم اعتراض به همراه دارد اما انشاء الله به این مسئله رسیدگی می‌شود.

غرفه ویژه و چشم نواز نمایشگاه

امسال در مصلی غرفه ای نسبتاً‌ بزرگ برای تجلیل از مقام شامخ شهدا اختصاص یافته است؛ در کف این غرفه و بر روی زمین پرچم‌هایی از آمریکا و رژیم اشغالگر قدس نقش بسته و در درون غرفه نیز حسینیه جماران و محلی که بنیانگذار جمهوری اسلامی اکثر دیدارهای مردمی‌اش را در آنجا انجام می‌داده اند به شکل خاصی و زیبایی بازسازی و تزیین شده است. این غرفه در میانه شبستان جلوه‌گر است.

وزیر ارشاد دفتر یادبودها را امضا نکرد

نکته دیگر اینکه سید محمد حسینی با اینکه از بسیاری غرفه های نمایشگاه بازدید کرد، دفتر یادبود هیچ‌یک از آنها را امضا نکرد و به رغم اصرار مسئولان غرفه‌ها نوشته‌ای از خود در این دفاتر یادبود به یادگار نگذاشت.

تبریک به نشریه یک زن و شوهر

حسینی به هنگام بازدید غرفه نشریه "فرهنگ مردم" وقتی از جانب مسئول زن غرفه با این توضیح روبرو شد که "این نشریه 10 سال است توسط یک زن و شوهر اداره می‌شود" به او و همسرش تبریک گفت و وعده حمایت جدی داد.

اینجا خبرگزاریها دور افتاده و اینترنت قطع است

امسال خبرگزاری‌ها که طبیعتا ً‌بار اصلی پوشش لحظه به لحظه اخبار نمایشگاه بر دوش آنها است، نزدیک درهای شمالی شبستان مستقر هستند؛ جنب سرویس‌های بهداشتی (!) و البته مکانی که از نظر آنتن‌دهی تلفن همراه پوشش بسیار بدی دارد. این نوع جانمایی بخش‌ها ثابت می‌کند که خبرنگاری واقعاً شغل سخت و زیان آوری است!

نکته جالب توجه و البته تاسف بارتر نمایشگاه امسال قطع بودن شبکه اینترنت و خطوط تلفن- دست کم تا زمان مخابره این گزارش- است که کار خبرنگاران را در پوشش اخبار نمایشگاه مطبوعات با مشکل روبرو کرده است.

خبرنگار مهر در پیگیری این معضل از مسئولان نمایشگاه کسب اطلاع کرد که به گفته آنها این مشکل به دلیل نصب غیرقانونی تجهیزات موسوم به "اکسس پوینت" و "لیزینگ" توسط تعدادی از غرفه‌ها بوده است.

با این حال جدی‌ترین اقدامی که تا کنون- البته باز هم تا زمان مخابره این خبر ! - برای حل مشکل مذکور و اتصال همه غرفه‌ها به اینترنت و خطوط تلفن صورت گرفته، درخواست مکرر مجری رادیوی نمایشگاه از آن دسته از غرفه‌دارانی است که چنین تجهیزاتی را نصب کرده‌اند که طبیعتاً باعث عدم دسترسی دیگر غرفه‌ها به اینترنت شده‌ است.

جشنواره صدا در غرفه ها

با گذشت دو روز از برگزاری نمایشگاه، برخی از غرفه ها هنوز آماده نشده و مسئولان آن در حال نصب بنر، چیدن میز و صندلی و امکانات خود هستند.

برخی از غرفه ها در پخش تیزرهای تبلیغاتی با یکدیگر رقابت دارند و حتی از باندهای بزرگ برای پخش صدا استفاده می کنند. صدای بلند گوی نمایشگاه نیز دائم آهنگها و موسیقی های هیجان انگیزی را در همه سالنها پخش می کند.

محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هنگامی که در جمع خبرنگاران حضور داشت در واکنش به این صداهای پرهیاهو به مسئولان دو غرفه تذکر جدی داد و از آنها خواست که باندهای خود را خاموش کنند.

حضور دائم نیروهای بخش خدماتی و نظافت در سالن و ارائه مواد غذایی و آب نیز از نکاتی بود که در نمایشگاه امسال بسیار به چشم می آید.

تجدید دیدار وزرا در نمایشگاه مطبوعات

وزرای آموزش و پرورش و ارشاد و بازرگانی در چند غرفه با هم برخورد داشتند که با دست و روبوسی گرم از یکدیگر استقبال می کردند گویی که برای بار اول یکدیگر را می بینند.

بیش از 30 نفر از مدیران روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مربوط به آن به صورت دسته جمعی با وزیر آموزش و پرورش به نمایشگاه آمده بودند و پا به پای او در غرفه ها حضور پیدا می کردند.

برخی از سایتهای خبری و رسانه ها به علت عدم اختصاص جایگاه مناسب از شرکت در نمایشگاه انصراف دادند و این موضوع به عنوان یکی از بحثهای جذاب بین خبرنگاران در سالن نمایشگاه دهان به دهان می چرخد.

رامین در پاسخ به سئوالات خبرنگاران ابتدا از او می پرسید که از کدام رسانه است؟ وی همچنین به خبرنگاری که درباره عدم حمایت از سایت های خبری از او پرسید، خواست که کارت خبرنگاری اش را نشان بدهد و بگوید که از کدام رسانه است؟