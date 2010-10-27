59 پروژه عمرانی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرگزاری مهر در بجنورد اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها در استان خراسان شمالی چهار هزار میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه ملی و استانی هزینه شده است.

وی افتتاح سه هزار و 985 پروزه واحد مسکونی مهر، بهره برداری از طرح آبرسانی به شیروان، آزاد راه محور بجنورد - فاروج به طول 90 کیلومتر و محور سنخواست جاجرم ، افتتاح 23 هزار واحد مسکونی روستایی را از مهمترین پروژه های قابل بهره برداری در دور سوم سفر هیات دولت به استان خراسان شمالی اعلام کرد.

نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی گفت: هیات دولت در دو سفر استانی خود در استان خراسان شمالی بالغ بر 349 مصوبه را به تصویب رسانده است که 97 درصد از مصوبات دور اول سفر هیات دولت به استان خراسان شمالی افتتاح شده است.

شفقت افزود: هیات دولت در دور اول سفر استانی به خراسان شمالی 142 مصوبه را با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد تومان در بشخهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی برای این استان مصوب کرده است.

وی اضافه کرد: 97 درصد از مصوبه دور اول سفر هیات دولت به استان خراسان شمالی در قالب پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده است و دو یک پروژه دیگر طرح چهار خطه شدن محور بجنورد - جنگل گلستان نیز از سال قبل شروع و در دست اجرا قرار دارد.

استاندار خراسان شمالی مهمترین پروژه های مصوب سفر دوم هیات دولت را اجرای حدود 700 کیلومتر فیبرنوری، طرح گازرسانی به 70 روستای استان خراسان شمالی، اختصاص 35 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت راههای روستایی؛ ساخت 12 سالن ورزشی برای شش شهرستان استان، ساخت پنج سالن ورزشی برای کارگران اعلام کرد.

به گفته وی تمام این پروژه های مصوب دور اول در استان خراسان شمالی به بهره برداری رسیده است.

شفقت گفت: دولت در دور دوم سفر استانی به استان خراسان شمالی 207 پروژه عمرانی را به تصویب رسانده و برای اجرای این مصوبات در قالب پروژه های عمرانی بالغ بر 500 میلیارد تومان اعتبار مصوب کرده که 10 درصد از این اعتبار از محل تعهدات دولت محقق می شود.

وی اضافه کرد: 61 پروژه عمرانی از محل دور دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی به بهره برداری رسیده که 30 درصد از مصوبات دور دوم را شامل می شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: 60 درصد از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی نیز در دست اجرا قرار گرفته است.

شفقت افزود: صرفا 10 درصد از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی به دلیل مشکل مالی و یا فنی در دست پیگیری است که این مصوبات نیز بزودی اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر استان خراسان شمالی آماده پذیرایی از هیئت دولت برای دور سوم سفر استانی است و امکانات و تدارکات لازم برای انجام این سفر مهیا شده و مردم نیز منتظر این سفر هستند.