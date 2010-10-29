عمر بوته های چای کشور نیم قرن است

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خون جدیدی باید در رگ صنعت چای ایران تزریق شود، افزود: این صنعت برای حیات مردم و چرخه اقتصادی استانهای شمالی وکلان کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین با بیان اینکه چای ایرانی باید بخش عمده ای از بازار داخلی را تسخیر کند، اظهارداشت: چای ایرانی عطر وطعم خاص خود را دارد از اینرو باید ذائقه مردم ایران را با عطر و بوی خوش چای ایرانی آشنا و این چای با کیفیت را به ویترین های فروش بازار داخلی هدایت کرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل گفت: کشاورزی دراقتصاد ایران با توجه به شرایط خاص جغرافیایی باید حرف اول را بزند چرا که این بخش در اشتغالزایی پایدارو برای ثبات سیاسی کشور بسیار موثر است.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز نگاه عمیقی در بخش کشاورزی وجود ندارد از اینرو باید مسئولانه به این مهم توجهی ویژه شود.

قاسمی با اشاره به اینکه خاک استانهای شمالی کشور برای کشت چای بسیار مستعد است، افزود: این یک حرف یا ادعا نیست، بلکه آزمایش شده است.

وی با بیان اینکه مشکل صنعت چای مرغوبیت برگ سبز نیست، گفت: صنعت چای دارای سه حلقه از قبیل باغ، صنایع تبدیلی و تنظیم بازار است که هر کدام از این موارد یک متولی می خواهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه وزارت بازرگانی در تنظیم بازار چای کم کاری می کند، یادآور شد: پویایی صنعت چای نیازمند حمایت و برنامه ریزی درست مسئولان است.

در حال حاضر 72 هزار خانوار استانهای شمالی کشور از صنعت چای امرار معاش می کنند.