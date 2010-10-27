حضور 60 تن از طلاب و ائمه جماعات زنجان در دوره آموزشی "سفیران آسمانی"

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن اسلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دوره آموزشی از هشتم تا 11 آذر ماه سال جاری در شهر مقدس قم و با حضور ائمه جماعات و روحانیان سراسر کشور برگزار می شود.

اسلامی اظهار داشت: روان‌شناسی تبلیغ، جنگ نرم، مهارت‌های تفسیر، نماز، مهدویت، روش کلاس‌داری، نقد فرقه شیطان ‌پرستی و مدیریت منابع انسانی در فعالیت‌های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در کارگاه‌های آموزشی این دوره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی به موضوعات کمیسیونهای تخصصی این دوره اشاره کرد و گفت: نقش امام جماعت در تربیت و جذب جوانان، جایگاه اخلاق فردی امام جماعت در گسترش اخلاق دینی، جایگاه علمی و تجربیات امام جماعت در گسترش اخلاق دینی و اخلاق علمی از جمله عناوین این کمیسیون ها هستند.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان ادامه داد: از دیگر موضوعات کمیسیونهای تخصصی این دوره می توان به جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی و تأثیر برنامه‌ریزی در مسجد برای پیشبرد اهداف نهضت اسلامی، ‌مسجد و فعالیت‌های سیاسی، بررسی پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز و جریان‌شناسی فعالیت‌های مسجد اشاره کرد.