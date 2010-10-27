  1. استانها
حضور 60 تن از طلاب و ائمه جماعات زنجان در دوره آموزشی "سفیران آسمانی"

زنجان - خبرگزاری مهر : معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت : 60 تن از طلاب و ائمه جماعات مساجد استان زنجان هشتم تا 11 آبان ماه سال جاری در دوره آموزشی سفیران آسمانی که در قم برگزار می شود حضور می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محسن اسلامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دوره آموزشی از هشتم تا 11 آذر ماه سال جاری در شهر مقدس قم و با حضور ائمه جماعات و روحانیان سراسر کشور برگزار می شود.

اسلامی اظهار داشت: روان‌شناسی تبلیغ، جنگ نرم، مهارت‌های تفسیر، نماز، مهدویت، روش کلاس‌داری، نقد فرقه شیطان ‌پرستی و مدیریت منابع انسانی در فعالیت‌های فرهنگی از جمله موضوعاتی است که در کارگاه‌های آموزشی این دوره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی به موضوعات کمیسیونهای تخصصی این دوره اشاره کرد و گفت: نقش امام جماعت در تربیت و جذب جوانان، جایگاه اخلاق فردی امام جماعت در گسترش اخلاق دینی، جایگاه علمی و تجربیات امام جماعت در گسترش اخلاق دینی و اخلاق علمی از جمله عناوین این کمیسیون ها هستند.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان ادامه داد: از دیگر موضوعات کمیسیونهای تخصصی این دوره می توان به جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی و تأثیر برنامه‌ریزی در مسجد برای پیشبرد اهداف نهضت اسلامی، ‌مسجد و فعالیت‌های سیاسی، بررسی پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز و جریان‌شناسی فعالیت‌های مسجد اشاره کرد.

