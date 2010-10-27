اعمال مدیریت واحد در مرز باشماق مریوان لازم است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار داشت: اعمال مدیریت واحد در مرز رسمی باشماق مریوان با هدف ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه ها و سازمان های دولتی یکی از نیازهای ضروری است و مقدمات اجرایی کردن این مهم فراهم شده است.

وی عنوان کرد: تقویت مرز رسمی باشماق مریوان به عنوان یک ظرفیت ارزشمند در استان کردستان می تواند زمینه ای مناسب در راستای توسعه اقتصادی این استان و منطقه غرب کشور باشد که باید تمامی دستگاه ها و سازمان های متولی در این بخش ضمن ایجاد هماهنگی لازم تنها در راستای توسعه صادرات و مبادلات مرزی گام بردارند.

استاندار کردستان افزود: اعمال مدیریت واحد در مرز باشماق به معنی نادیده گرفتن وظایف کاری و ذاتی دستگاه های مختلف موجود در مرز رسمی باشماق نیست، بلکه این طرح در جهت ایجاد هماهنگی بین این دستگاه ها و جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات و در نتیجه کند شدن روند صادرات و واردات کالاست.

شهبازی یادآور شد: در طول دو ماه گذشته اقدامات عمرانی بسیار خوبی در مرز رسمی باشماق مریوان انجام شده و امیدواریم که با توجه به اختصاص اعتبارات ویژه به این پروژه شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز در جهت تسهیل در امر مبادله کالا و رفت و آمد مسافر باشیم.

وی در پایان از تعدادی از دستگاه های دولتی که وظایف خود را به نحو احسن و شایسته در مرز رسمی باشماق مریوان انجام نمی دهند، انتقاد کرد و بیان داشت: از همه مسئولان انتظار می رود که موضوع مرز رسمی باشماق مریوان را به عنوان یک اولویت اصلی مورد توجه قرار دهند چرا که توسعه این مهم باعث افزایش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال در کردستان می شود.