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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

اعمال مدیریت واحد در مرز باشماق مریوان لازم است

اعمال مدیریت واحد در مرز باشماق مریوان لازم است

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان اعمال مدیریت واحد و یکپارچه را از جمله مهمترین نیازمندی های مرز رسمی باشماق مریوان در راستای توسعه صادرات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار داشت: اعمال مدیریت واحد در مرز رسمی باشماق مریوان با هدف ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه ها و سازمان های دولتی یکی از نیازهای ضروری است و مقدمات اجرایی کردن این مهم فراهم شده است.

وی عنوان کرد: تقویت مرز رسمی باشماق مریوان به عنوان یک ظرفیت ارزشمند در استان کردستان می تواند زمینه ای مناسب در راستای توسعه اقتصادی این استان و منطقه غرب کشور باشد که باید تمامی دستگاه ها و سازمان های متولی در این بخش ضمن ایجاد هماهنگی لازم تنها در راستای توسعه صادرات و مبادلات مرزی گام بردارند.

استاندار کردستان افزود: اعمال مدیریت واحد در مرز باشماق به معنی نادیده گرفتن وظایف کاری و ذاتی دستگاه های مختلف موجود در مرز رسمی باشماق نیست، بلکه این طرح در جهت ایجاد هماهنگی بین این دستگاه ها و جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات و در نتیجه کند شدن روند صادرات و واردات کالاست.

شهبازی یادآور شد: در طول دو ماه گذشته اقدامات عمرانی بسیار خوبی در مرز رسمی باشماق مریوان انجام شده و امیدواریم که با توجه به اختصاص اعتبارات ویژه به این پروژه شاهد تسریع در ساخت و بهره برداری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز در جهت تسهیل در امر مبادله کالا و رفت و آمد مسافر باشیم.

وی در پایان از تعدادی از دستگاه های دولتی که وظایف خود را به نحو احسن و شایسته در مرز رسمی باشماق مریوان انجام نمی دهند، انتقاد کرد و بیان داشت: از همه مسئولان انتظار می رود که موضوع مرز رسمی باشماق مریوان را به عنوان یک اولویت اصلی مورد توجه قرار دهند چرا که توسعه این مهم باعث افزایش تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال در کردستان می شود.

کد مطلب 1179266

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