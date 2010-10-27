شعبه های راهنمایی و رانندگی در کلانتری های مازندران ایجاد می شود

سرهنگ پاسدار رمضان علی سوادکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 54 شهر در مازندران وجود دارد که راهنمایی و رانندگی فقط در 18 شهرستان این استان مستقر است.

وی با بیان اینکه شعبه های راهنمایی و رانندگی در همه شهرهای مازندران مستقر نیست و این کمبود مشکلات را به وجود می آورد، افزود: برابر نیاز شهرهای مازندران و حضورمسافران زیاد در ایام مختلف سال و هماهنگی با فرماندهی راهنمایی و رانندگی ناجا، مقرر شده شعبه های راهنمایی و رانندگی ( راهبر ) در برخی کلانتریهایی که در بخش شهرها قرار دارند، ایجاد شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران تصریح کرد: ایجاد شعبه های راهنمایی و رانندگی در شهرها زمان رسیدگی سریعتر به مشکلات رانندگان در سوانح و نیز کاهش تخلفات رانندگی در شهرها را به همراه دارد.

سوادکوهی با اشاره به اینکه تاکنون در 18 کلانتری شهرهای استان شعبه های راهنمایی و رانندگی فعال شده است، ابرازامیدواری کرد: با پیگیری های فرماندهی انتظامی و مسئولان استان با ستاد کشوری، این شعبه ها در مازندران بیشتر شود.