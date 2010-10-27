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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

شعبه های راهنمایی و رانندگی در کلانتری های مازندران ایجاد می شود

شعبه های راهنمایی و رانندگی در کلانتری های مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی مازندران، از ایجاد شعبه های راهنمایی ورانندگی در کلانتریهای شهرهای مختلف این استان خبر داد.

سرهنگ پاسدار رمضان علی سوادکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 54 شهر در مازندران وجود دارد که راهنمایی و رانندگی فقط در 18 شهرستان این استان مستقر است.

وی با بیان اینکه شعبه های راهنمایی و رانندگی در همه شهرهای مازندران مستقر نیست و این کمبود مشکلات را به وجود می آورد، افزود: برابر نیاز شهرهای مازندران و حضورمسافران زیاد در ایام مختلف سال و هماهنگی با فرماندهی راهنمایی و رانندگی ناجا، مقرر شده شعبه های راهنمایی و رانندگی ( راهبر ) در برخی کلانتریهایی که در بخش شهرها قرار دارند، ایجاد شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران تصریح کرد: ایجاد شعبه های راهنمایی و رانندگی در شهرها زمان رسیدگی سریعتر به مشکلات رانندگان در سوانح و نیز کاهش تخلفات رانندگی در شهرها را به همراه دارد.

سوادکوهی با اشاره به اینکه تاکنون در 18 کلانتری شهرهای استان شعبه های راهنمایی و رانندگی فعال شده است، ابرازامیدواری کرد: با پیگیری های فرماندهی انتظامی و مسئولان استان با ستاد کشوری، این شعبه ها در مازندران بیشتر شود.

کد مطلب 1179272

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