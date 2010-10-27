طرح هادی 70 درصد روستاهای گلستان تهیه شد

موسی الرضا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: شماری از طرحهای هادی روستایی استان اجرا شد و برخی نیز در دست انجام است.

وی به روند ساخت خانه بهداشت در استان اشاره و اضافه کرد: 186 خانه بهداشت استیجاری در استان وجود دارد که برنامه ریزی برای ساخت آن آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر دولت به استان برای ساخت دهیاریها از سوی استانداری و نهاد ریاست جمهوری منظور شده است.

به گفته بخشی، سال گذشته اعتبارات دهیاریهای کشور بیش از 600 میلیارد ریال بود که سهم استان از این بخش 15 میلیارد ر یال بوده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و عشایری گلستان گفت: در سال جاری نیز 90 میلیارد ریال از دو هزار میلیارد ریال اعتبارات دهیاری های کشور سهم این استان است.

وی عنوان کرد: حدود 50 درصد جمعیت استان روستا نشین هستند که حدود 815 هزار نفر در هزار و 97 روستا سکونت دارند.

