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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

طرح هادی 70 درصد روستاهای گلستان تهیه شد

طرح هادی 70 درصد روستاهای گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان اعلام کرد: طرح هادی 70 درصد از روستاهای استان تهیه شد و نقشه برداری این طرحها صورت گرفته است.

موسی الرضا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: شماری از طرحهای هادی روستایی استان اجرا شد و برخی نیز در دست انجام است.

وی به روند ساخت خانه بهداشت در استان اشاره و اضافه کرد: 186 خانه بهداشت استیجاری در استان وجود دارد که برنامه ریزی برای ساخت آن آغاز شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر دولت به استان برای ساخت دهیاریها از سوی استانداری و نهاد ریاست جمهوری منظور شده است.
 
به گفته بخشی، سال گذشته اعتبارات دهیاریهای کشور بیش از 600 میلیارد ریال بود که سهم استان از این بخش 15 میلیارد ر یال بوده است.
 
مدیرکل دفتر امور روستایی و عشایری گلستان گفت: در سال جاری نیز 90 میلیارد ریال از دو هزار میلیارد ریال اعتبارات دهیاری های کشور سهم این استان است.
 
وی عنوان کرد: حدود 50 درصد جمعیت استان روستا نشین هستند که حدود 815 هزار نفر در هزار و 97 روستا سکونت دارند.
 
کد مطلب 1179277

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