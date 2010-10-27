سوخت گذاری نیروگاه بوشهر تیتر یک رسانه های جهان شد

در همین رابطه روزنامه دیلی تلگراف با گنجاندن این خبر بر بالای صفحه خبرهای بین الملل خود نوشت : ایران سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر را آغاز کرده؛ اقدامی که گامی مهم در آغاز به کار این نیروگاه محسوب می شود.

این روزنامه انگلیسی در ادامه می نویسد: رفع نگرانی آمریکا در مورد فعالیت نیروگاه بوشهر یکی از دلایل تاثیر گذار در آغاز به کار آن خواهد بود.

- روزنامه صهیونیستی هاآرتض نیز با پوشش این خبر نوشت : آمریکا و متحدانش معتقدند که اقدام روسیه در انتقال سوخت به بوشهر نشان می دهد که ایران نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد.

- رویترز نیز با پوشش این خبر اعلام کرد که برق تولید شده در نیروگاه بوشهر از بهمن ماه وارد شبکه برق رسانی می شود.

تصویری از آغاز سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر

- ریانووستی نیز با پوشش خبر سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر این اقدام را گامی مهم برای تولید برق هسته ای در ایران توصیف کرد.

- روزنامه جورزالم پست نیز نوشت : با ورود اولین میله های سوخت از مجموع 163 میله سوخت، تولید برق در نیروگاه بوشهر برای سال 2011 وارد مرحله اجرایی شد.

- روزنامه واشنگتن تایمز نیز با درج خبری در این باره نوشت: سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر در حالی آغاز می شود که به احتمال زیاد در ماه نوامبر دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+5 آغاز می شود.

- شینهوا نیز با انتشار خبر و عکسهایی از آغاز سوخت گذاری در نیروگاه بوشهر فعالیت این نیروگاه و تولید برق در آن را اتفاقی مهم برای ایران ارزیابی کرد.