به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان تا ساعاتی دیگر با حضور کاراته کاران 96 کشور جهان به میزبانی صربستان در بلگراد آغاز می شود. براساس برنامه تنظیم شده امروز چهارشنبه در روز نخست این مسابقات، کاتاروها در بخش انفرادی و کاراته کاران در اوزان سنگین کومیته انفرادی به روی تاتامی خواهند رفت.

در کاتای انفرادی محسن اشرفی در میان 54 کاتارو ابتدا با "مان توان" از انگلستان دیدار خواهد کرد و در صورت برتری مقابل این حریف اروپایی باید با برنده مبارزه کاتاورهای فنلاند و کرواسی پیکار کند.

در وزن 75- کیلوگرم کومیته انفرادی ابراهیم حسن بیگی در دور نخست استراحت داشته و سپس با برنده دیدار نمایندگان جزیره والس و هند مبارزه خواهد کرد. حسن بیگی در دور سوم به دیدار برنده مبارزه کاراته‌کارانی از چین و اسلواکی می رود. در این وزن 69 کاراته‌کا حضور دارند.

در وزن 84- کیلوگرم نیز نادرجودت با پشتوانه سه مدال طلای آسیا در اولین دیدار به مصاف "روسا" از کانادا خواهد رفت. جودت در میان 62 کاراته‌کای وزن 84- کیلوگرم برای کسب مدال رقابت خواهد کرد.

اسماعیل ترک‌زاد در وزن 84+ کیلوگرم که 56 کاراته کا حضور دارد ابتدا با "مارگانیوپولوس" از یونان پیکار می کند و در صورت برتری مقابل این حریف یونانی به مصاف برنده مبارزه نماینده جزیره والس و دانمارک می رود.

بیستمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از امروز در بلگراد آغاز و چهار روز به طول خواهد انجامید.