1.5 میلیارد متر مکعب آب آذربایجان غربی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی صبح شنبه در نشست کمیته‌های تخصصی با اساتید دانشگاهی با بیان اینکه 90 درصد آب تولیدی در بخش کشاورزی استان مصرف می شود، افزود: بیش از چهار میلیارد مترمکعب سالانه آب در استان مصرف شده که از این میزان بیش از یک میلیارد و 500 میلیون متر مکعب پرت می شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 50 هزار هکتار شبکه آبیاری مدرن در دست بهره‌برداری است، بیان داشت: هم اکنون 170 هزار هکتار شبکه آبیاری مدرن درجه یک و دو در حال احداث بوده و توسعه شبکه‌های سه و چهار نیز در دست اقدام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: 720 هزار هکتار از اراضی استان در محدوده حوزه‌های آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد که در این راستا اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در این مناطق در حال مطالعه است.

کریمی تعداد طرحهای در دست اجرای این شرکت را 98 طرح ملی، ملی استانی و استانی خبر داد و اظهار داشت: امسال یک هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی جهت اجرای طرحهای عمرانی شرکت اختصاص یافته است.

هفت سد ملی و استانی در آذربایجان غربی افتتاح می شود

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون سد ملی زولا، دریک، قیقاج پلدشت، آبرسانی شوط، ماکو و تکاب افتتاح و سد ملی آغ چای، ارس دو و پروژه آبرسانی قره باغ و چهار سد زودبازده استانی نیز تا پایان سال آماده بهره ‌برداری می‌ شوند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر لزوم تغییر نگرش در الگوی کشاورزی آذربایجان غربی، گفت: این اقدام باید در جهت اصلاح مصرف آب و جلوگیری از هدررفت این منبع ارزشمند انجام شود.

به گفته کریمی صنابع آب ‌بر و کشاورزیهای غیراصولی از جمله معضلات اساسی هدررفت آب بوده که باید هرچه سریعتر در جلوگیری از این اقدامات با همکاری دانشگاه و پژوهشگران اقدام شود.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه برخی محصولات کشاورزی در استان تا پنج برابر سایر محصولات آب نیاز دارند، بیان داشت: این محصولات علاوه بر اینکه صرفه اقتصادی ندارند، سبب جلوگیری از تولید سایر محصولات منطبق با محیط منطقه شده و باعث از دست رفتن مضاعف منابع داخلی می شود.

کریمی در ادامه همکاری دانشگاهیان، ارائه مقالات و پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد در زمینه‌های مختلف آب و نیز گسترش مراکز تحقیقاتی را از خواسته‌های شرکت آب منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: این شرکت حاضر به ارائه هرگونه خدمات و همکاری با نهادهای پژوهشی است.

در ادامه این نشست اساتید دانشگاهی نیز اقدام به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه‌های مختلف علمی و پژهشی بخش آب استان کردند.