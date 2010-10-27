ساخت کتابخانه های مشارکتی در گلستان باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی ظهر چهارشنبه در نشست کتابخانه های استان افزود: کتابخانه های عمومی مشارکتی یکی از راه حلهای همیاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی و شخصیت های حقیقی و حقوقی است.

وی همچنین فضا و شرایط مکانی کتابخانه عمومی جوان را که با همکاری سازمان ملی جوانان استان گلستان ایجاد شده است، مناسب دانست و گفت: معرفی آن کتابخانه به عموم شهروندان گرگانی در دستور کار رسانه ای این اداره کل قرار خواهد گرفت.

مهاجر کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری ها ی نیز ضمن اهمیت استفاده از فضای کتابخانه های مشارکتی ، بستر مناسبی برای توسعه فرهنگ مطالعه کتاب و سرانه کتابخوانی اعلام کرد.

وی افزود: این امر در برخی از روستا ها بصورت خودجوش صورت گرفته و شاهد فعالیت همگانی مردم در کتابخانه های روستا ها هستیم.

شمالی کارشناس فنآوری اطلاعات استان گلستان نیز اعلام کرد: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده از محل اعتبار تملک استانی بخشی از اعتبار مربوطه به تجهیز کتابخانه به ملزومات کتابخانه ای در اختیار معاونت امور انجمن ها قرار گرفته و بخشی از آن نیز برای تجهیز کتابخانه ها با فنآوری های نوین در اختیار واحد فناوری قرار گرفته است.

وی از مسئولان خواست تا با توجه به پیشرو بودن مردم در امر توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، منابع مهمی از قبیل چند رسانه ای های آموزشی مورد نیاز در روستا ها نیز تامین شود.

شمالی گفت: حضور کتابخانه ها در کانون روستا موجب تبادل نظر و انتقال تجارب و دانش خواهد بود اگر شرایط حضور همه اقشار روستا در کتابخانه فراهم شود.