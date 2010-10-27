  1. استانها
  2. گلستان
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

ساخت کتابخانه های مشارکتی در گلستان باید گسترش یابد

ساخت کتابخانه های مشارکتی در گلستان باید گسترش یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، کتابخانه های عمومی مشارکتی را بازوهای کمکی اداره کل در ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه منابع کتابخانه ای در استان معرفی و بر لزوم توسعه این بخش تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی ظهر چهارشنبه در نشست کتابخانه های استان افزود: کتابخانه های عمومی مشارکتی یکی از راه حلهای همیاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی و شخصیت های حقیقی و حقوقی است.

وی همچنین فضا و شرایط مکانی کتابخانه عمومی جوان را که با همکاری سازمان ملی جوانان استان گلستان ایجاد شده است، مناسب دانست و گفت: معرفی آن کتابخانه  به عموم شهروندان گرگانی  در دستور کار رسانه ای این اداره کل قرار خواهد گرفت.
 
مهاجر کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری ها ی نیز ضمن اهمیت استفاده از فضای کتابخانه های مشارکتی ، بستر مناسبی برای توسعه فرهنگ مطالعه کتاب و سرانه کتابخوانی اعلام کرد.
 
وی افزود: این امر در برخی از روستا ها بصورت خودجوش صورت گرفته و شاهد فعالیت همگانی مردم در کتابخانه های روستا ها هستیم.
 
شمالی کارشناس فنآوری اطلاعات استان گلستان نیز اعلام کرد: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده از محل اعتبار تملک استانی بخشی از اعتبار مربوطه به تجهیز کتابخانه به ملزومات کتابخانه ای در اختیار معاونت امور انجمن ها قرار گرفته و بخشی از آن نیز برای تجهیز کتابخانه ها با فنآوری های نوین در اختیار واحد فناوری قرار گرفته است.
 
وی از مسئولان خواست تا با توجه به پیشرو بودن مردم در امر توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، منابع مهمی از قبیل چند رسانه ای های آموزشی مورد نیاز در روستا ها نیز  تامین شود.
 
شمالی گفت: حضور کتابخانه ها در کانون روستا موجب تبادل نظر و انتقال تجارب و دانش خواهد بود اگر شرایط حضور همه اقشار روستا در کتابخانه فراهم شود.
کد خبر 1179296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها