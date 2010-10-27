منچستریونایتد به دور بعد صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد دیشب موفق شد در مرحله حذفی رقابت‌های جام اتحادیه انگلستان با حساب 3 بر 2 از سد میهمان خود ولورهمپتون بگذرد.

تیاگو ببه (56)، پارک جی سونگ (70) و خاویر هرناندز (90) گل‌های من یونایتد را به ثمر رساندند و گرگور الوکوبی (60) و کوین فولی (76) برای ولورهمپتون گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* ویگان اتلتیک 2 - سوانسی صفر

* ایپسویچ تاون 3 - نورتهمپتون یک

* لسترسیتی یک - وست برومویچ 4

* بیرمنگام یک - برنتفورد یک

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* آستون ویلا - برنلی

* نیوکاسل - آرسنال

* وستهام - استوک سیتی