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۵ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۰

جام اتحادیه انگلستان/

منچستریونایتد به دور بعد صعود کرد

منچستریونایتد به دور بعد صعود کرد

تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در دیدار مقابل ولورهمپتون به پیروزی رسید تا مسیر کسب سومین جام پیاپی اتحادیه برای این تیم هموار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد دیشب موفق شد در مرحله حذفی رقابت‌های جام اتحادیه انگلستان با حساب 3 بر 2 از سد میهمان خود ولورهمپتون بگذرد.

تیاگو ببه (56)، پارک جی سونگ (70) و خاویر هرناندز (90) گل‌های من یونایتد را به ثمر رساندند و گرگور الوکوبی (60) و کوین فولی (76) برای ولورهمپتون گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* ویگان اتلتیک 2 - سوانسی صفر
* ایپسویچ تاون 3 - نورتهمپتون یک
* لسترسیتی یک - وست برومویچ 4
* بیرمنگام یک - برنتفورد یک

این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* آستون ویلا - برنلی
* نیوکاسل - آرسنال
* وستهام - استوک سیتی

کد مطلب 1179300

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