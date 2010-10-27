منچستریونایتد به دور بعد صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد دیشب موفق شد در مرحله حذفی رقابتهای جام اتحادیه انگلستان با حساب 3 بر 2 از سد میهمان خود ولورهمپتون بگذرد.
تیاگو ببه (56)، پارک جی سونگ (70) و خاویر هرناندز (90) گلهای من یونایتد را به ثمر رساندند و گرگور الوکوبی (60) و کوین فولی (76) برای ولورهمپتون گل زدند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* ویگان اتلتیک 2 - سوانسی صفر
* ایپسویچ تاون 3 - نورتهمپتون یک
* لسترسیتی یک - وست برومویچ 4
* بیرمنگام یک - برنتفورد یک
این رقابت ها امروز طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* آستون ویلا - برنلی
* نیوکاسل - آرسنال
* وستهام - استوک سیتی
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