اعلام نتایج قرعه ‌کشی عمره دانشجویی/ سهم مراکز آموزش عالی منتشر شد

نتایج قرعه ‌کشی عمره دانشگاهیان در پایگاه اینترنتی "لبیک" اعلام شد و دانشجویان عمره گذار می توانند برای تکمیل ثبت نام به این پایگاه اطلاع رسانی مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج قرعه ‌کشی نوبت دوم اعزام دانشگاهیان به عمره مفرده از طریق پیامک به انتخاب شدگان اعلام و در پایگاه اینترنتی www.labbaik.ir برای عموم ثبت‌نام‌کنندگان قابل دسترس است.

ثبت‌نام از دانشگاهیان برای اعزام به عمره مفرده تا 29 مهر انجام شد و بیش از 300 هزار نفر در سه گروه دانشجویان مجرد، ‌متاهل و اساتید برای تشرف به سرزمین وحی نام‌نویسی کردند که قرعه‌کشی آن نیز طی روزهای اول تا سوم آبان در سراسر کشور انجام شد.

حجت الاسلام سید محمد فقیهی رئیس ستاد عمره دانشگاهیان پیش از این در خصوص سهمیه دانشگاهها در چهاردهمین دوره عمره دانشگاهی یادآور شده بود: از میان سهمیه ها 35 درصد به وزارت علوم، 30 درصد به دانشگاه آزاد اسلامی، 15 درصد به وزارت بهداشت و 20 درصد به سایر دانشگاهها اختصاص داده شده است.

