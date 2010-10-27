ناکامی فوتبال پایه باعث تغییر استراتژی نمی شود/ به جوانان کره باختیم

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال بر روی تیم‌های نوجوانان و جوانان مقطعی و کوتاه مدت نیست و به بازی‌های قهرمانی آسیا محدود نمی شود بلکه افق‌های دورتری نظیر المپیک لندن و جام جهانی برزیل را هدف‌گذاری کرده‌ایم و در این راه ناکامی و نتایج ضعیف تیم‌های پایه هرگز باعث نخواهد شد از این استراتژی دست برداریم.

نبی تصریح کرد: تیم‌های نوجوانان و جوانان ما در شرایطی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده‌اند که از نظر سنی دو سال از رقبای خود کوچکترند و طبیعی است به لحاظ فیزیک بدنی و توان جسمانی از شرایط پایین‌تری نسبت به حریفان خود برخوردار باشند اما به جهت برنامه ریزی بلند مدتی که روی این بازیکنان داشتیم، نتایج تاثیری در استراتژی فدراسیون نخواهد داشت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال یادآورشد: تیم فوتبال امید هم با همین شرایط سنی در بازی‌های آسیایی و مقدماتی المپیک لندن شرکت خواهد کرد چرا که اعتقاد داریم موفقیت تیم فوتبال بزرگسالان کشورمان در سایه همین توجه به تیم‌های پایه محقق خواهد شد.

وی با اشاره به ناکامی تیم فوتبال جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: با وجود اینکه تیم فوتبال جوانان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا به نتایج ضعیفی دست یافت و نتوانست انتظارات را برآورده کند اما همانطور که گفتم برنامه ریزی فدراسیون سرمایه گذاری بر روی همین تیم‌های پایه است و با قدرت از تیم جوانان و کادر فنی این تیم که کارنامه موفقی در سطح تیم‌های پایه دارد، حمایت خواهیم کرد.

نبی در خصوص شکست تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: این تیم هم با شرایط سنی پایین‌تری نسبت به تیم کره شمالی قرار داشت و در واقع می توانم بگویم تیم نوجوانان ما مقابل تیم جوانان کره شمالی شکست خورد. با این وجود به این تیم امیدوارم و اعتقاد دارم می توانیم با شکست سوریه در دیدار آینده به مرحله بعد صعود کنیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان با بیان اینکه استراتژی فدراسیون فوتبال حمایت از مربیان داخلی است و تلاش می کند تا شرایط مساعدی را برای فعالیت مربیان متعهد و کارآمد در تیم‌های ملی فراهم کند، یادآور شد: برنامه فدراسیون فوتبال حمایت از مربیانی است که خالصانه، از صمیم قلب و با تمام توان برای اعتلای فوتبال ملی تلاش می کنند و هرگز برخی نتایج ضعیف باعث نخواهد شد دست از حمایت از آنها برداریم.