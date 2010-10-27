به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با 59 عنوان کتاب، بیشترین تعداد کتاب چاپ اولی و تجدید چاپی را دارد.این مرکز 46 عنوان کتاب چاپ اولی و 13 عنوان کتاب تجدید چاپی را در سوره مهر در دست انتشار دارد.

"تلاوت" از قادر طهماسبی، جلد 5 و 6 رمان "جاده جنگ" نوشته منصور انوری، "زیر گنبد کبود" از عبدالمجید نجفی، "راز و رمز در داستان ایرانی" از زنده‌یاد حسین حداد، "مثل فرشته زیبا" از کاظم مزینانی، "درسهایی درباره داستان نویسی" از محسن سلیمانی، مجموعه "قصه‌های شیرین ایرانی" و "فصل کبوتر" از حسین فتاحی و 6 عنوان کتاب از رودابه حمزه ای تعدادی از کتاب‌های حوزه ادبیات است که در انتشارات سوره مهر مراحل مختلف تولید فنی را طی می کند.

در حوزه ادبیات مقاومت هم 20 عنوان کتاب در دست تولید است که که از این تعداد 13 عنوان چاپ اولی و 7 عنوان تجدید چاپی است.

"روزهای خرمشهر" از مرتضی سرهنگی، "دلاوران قلعه خورشید" از محمد میرکیانی، "مقاومت در سوسنگرد" از سید قاسم یاحسینی، "سقوط صدام‌حسین" از مینو خانی، "شهر زنان بیوه" ازحیفا زنگنه از جمله کتاب‌های دفاع مقدسی سوره مهر است که در آینده نه چندان دور منتشر خواهد شد.

در حوزه موسیقی 23 عنوان کتاب چاپ اولی در مرحله تولید فنی قرار دارد که از جمله این کتاب ها می توان به "آشنایی با نظریه ساختاری موسیقی ایران"، "حل‌المسائل باس‌ها و آوازهای داده شده" ، جلد دوم "رساله آهنگ‌سازی" و "سیستم‌های کوک موسیقایی" اشاره کرد.

12 عنوان کتاب چاپ اولی و 4 عنوان تجدید چاپی در حوزه پژوهش فرهنگ و هنر، 7 عنوان کتاب چاپ اولی در حوزه سینما ، 3 عنوان کتاب چاپ اولی ویک عنوان کتاب تجدید چاپی با موضوع ادبیات انقلاب اسلامی ،2عنوان کتاب چاپ اولی با موضوع انیمیشن ،هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی از دیگر کتاب های سوره مهر است که مراحل تولید را طی می کنند.

در شش ماه نخست سال جاری 304 عنوان کتاب از سوی سوره مهر منتشر شده است که 110 عنوان از آنها در حوزه دفاع مقدس بوده‌ است.