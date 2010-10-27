اشتغال 1100 هنرجو فنی و حرفه ای گلستان رهگیری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهارم خدانظری صبح چهارشنبه در نشست این اداره کل افزود: در بررسی نتایج اجرای فرایند رهگیری اشتغال مهارت آموختگان مراکز ثابت دولتی، رتبه نخست کشوری را کسب کرد.
وی اظهار داشت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان در بررسی به عمل آمده از عملکرد سه ماهه اول سال جاری در اجرای این فرایند در بین 31 استان با عمل به تعهد ایجاد شده و رهگیری هزار و 106نفر مهارت آموخته ، رتبه اول را به خود اختصاص داد.
به گفته خدانظری، با هدف افزایش آگاهی و انگیزه کارآموزان ، کاهش بازه زمانی انتظار برای کاریابی و افزایش تناسب بین شغل انتخابی با حرفه آموزشی و ایجاد اشتغال برای مهارت آموختگان پس از طی دوره آموزش واحد مشاوره و هدایت آموزشی در ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور راه اندازی و شروع بکار کرده و این اداره کل نیز اشتغال پس از آموزش را به عنوان تکلیف در دستور کار قرار داده است.
گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مشاوره و هدایت آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: اشتغال هزار و 106 مهارت آموخته مراکز ثابت دولتی این اداره در سه ماه اول سال جاری رهگیری شد.
