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۵ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۷

تلفات سال 2010 ناتو در افغانستان از مرز 600 نفر گذشت

تلفات سال 2010 ناتو در افغانستان از مرز 600 نفر گذشت

در پی کشته شدن یک نظامی دیگر ناتو در شمال افغانستان، تلفات نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز 600 نفر گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 600 نظامی ناتو در افغانستان  کشته شدند، این درحالیست که این رقم در سال گذشته در کل 516 نفر بوده است.

ایساف در گزارشی اعلام کرد که امروز چهارشنبه یک نظامی ناتو در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای در شمال افغانستان کشته شد.

ایساف ملیت این نظامی ناتو و محل دقیق انفجار بمب را اعلام نکرده است. این نظامی ناتو در حالی جان خود را در افغانستان از دست داد که سال جاری مرگبارترین سال برای نیروهای آمریکایی و ائتلاف از آغاز جنگ در سال 2001 تاکنون بوده است.

در همین حال نیویورک تایمز در مقاله ای نوشت: مردم آمریکا سرگرم مسائل انتخاباتی هستند و توجهی به جنگ افغانستان ندارند و دولت اوباما نیز نمی خواهد که جنگ را به عنوان یک موضوع قابل توجه مطرح کند.

کد مطلب 1179321

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