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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

کبگانیان به مهر خبر داد:

آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ایجاد نهاد دادرسی علم و فناوری

آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ایجاد نهاد دادرسی علم و فناوری

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بخشی از راهبردهای ملی نقشه علمی در جلسه شورای عالی به تصویب رسید، گفت: ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در قوه قضائیه یکی از مصوبات مربوط به نقشه است.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقشه جامع علمی گفت: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که اولین دستور کارش نقشه جامع علمی کشور بود بخشی از اقدامات ملی برای تحقق راهبردهای ملی در زمینه علم و فناوری تصویب شد.

وی اظهار داشت: بقیه راهبردها در جلسه آتی شورا به تصویب می رسد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توانمندسازی بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت، تاسیس نهاد متولی ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری، ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در قوه قضائیه، ساماندهی قوانین ومقررات مالکیت فکری، ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری و طراحی و استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام جامع تضمین کیفیت را برخی از این مصوبات دانست.

وی افزود: استفاده از سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تقویت نقش بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بانک، طراحی و استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام جامع تضمین کیفیت، استفاده از سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تقویت نقش بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بانکهای توسعه فناوری، ایجاد بازار فرابورس شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد شبکه همکاری نهادهای تامین مالی علم و فناوری بخش دیگری از مصوبات شورا است.
 
کبگانیان ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه تا میزان 50 درصد تا پایان چشم‌انداز و طراحی فعالیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه را نیز از مصوبات مربوط به نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد.
کد مطلب 1179327

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