آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ایجاد نهاد دادرسی علم و فناوری

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقشه جامع علمی گفت: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که اولین دستور کارش نقشه جامع علمی کشور بود بخشی از اقدامات ملی برای تحقق راهبردهای ملی در زمینه علم و فناوری تصویب شد.
وی اظهار داشت: بقیه راهبردها در جلسه آتی شورا به تصویب می رسد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توانمندسازی بخش غیردولتی و کاهش تصدیگری دولت، تاسیس نهاد متولی ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری، ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در قوه قضائیه، ساماندهی قوانین ومقررات مالکیت فکری، ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری و طراحی و استقرار نظام جامع رتبهبندی و نظام جامع تضمین کیفیت را برخی از این مصوبات دانست.
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