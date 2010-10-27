آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی/ ایجاد نهاد دادرسی علم و فناوری

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقشه جامع علمی گفت: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که اولین دستور کارش نقشه جامع علمی کشور بود بخشی از اقدامات ملی برای تحقق راهبردهای ملی در زمینه علم و فناوری تصویب شد.

وی اظهار داشت: بقیه راهبردها در جلسه آتی شورا به تصویب می رسد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: توانمندسازی بخش غیردولتی و کاهش تصدی‌گری دولت، تاسیس نهاد متولی ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری، ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در قوه قضائیه، ساماندهی قوانین ومقررات مالکیت فکری، ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری و طراحی و استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام جامع تضمین کیفیت را برخی از این مصوبات دانست.

وی افزود: استفاده از سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تقویت نقش بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بانک، طراحی و استقرار نظام جامع رتبه‌بندی و نظام جامع تضمین کیفیت، استفاده از سازوکارها و مشوق‌های مالی برای تقویت نقش بخش خصوصی، حمایت از ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و بانکهای توسعه فناوری، ایجاد بازار فرابورس شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد شبکه همکاری نهادهای تامین مالی علم و فناوری بخش دیگری از مصوبات شورا است.

کبگانیان ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه تا میزان 50 درصد تا پایان چشم‌انداز و طراحی فعالیت‌های مشترک آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه را نیز از مصوبات مربوط به نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد.