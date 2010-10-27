افزایش فساد در روسیه/ کرملین توان مبارزه با فساد را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی در این باره به قلم "ویل انگلوند" می نویسد: در روسیه چرب کردن سیبیل ها رشد چشمگیری داشته و به نظر می رسد که این مسئله از کنترل کرملین خارج شده است.

این روزنامه در ادامه آورده است: دیمیتری مدوف رئیس جمهوری فعلی روسیه در اندیشه تعمیق روابط اقتصادی روسیه با غرب پس از بحران مالی سال 2008 است. وی روسیه را به آستانه ورود و عضویت در سازمان تجارت جهانی وارد کرده، اما فساد بر تمامی طرح ها و برنامه های وی تاثیر گذاشته است.

"گریگوری ساتاروف" رئیس بنیاد "ایندم" در مسکو به این روزنامه می گوید: فساد یک بیماری نیست بلکه یک درد است. این نشان از آن دارد که یک چیز بخوبی و بطور مؤثر کار نمی کند.

در این گزارش آمده است: علائم فساد با انتشار پانزدهمین گزارش "شفاف سازی بین المللی" در خصوص مشاهدات مربوط به پدیده فساد در دنیا که در آن کشورهای با کمترین و بیشترین فساد طبقه بندی شده اند افزایش یافته است.

"یلنا پانفیلووا" مدیر دفتر شفاف سازی بین المللی در مسکو در این باره این پرسش را مطرح می کند که "چطور یک کشور می تواند ادعای رهبری جهانی را داشته باشد اما خود نیز در این وضعیت بسر ببرد؟

وی این شیوه را برای روسیه ننگ آور توصیف می کند و عقیده دارد که یک "شکاف فاجعه بار" بین جامعه مدنی و خرابکاری دولتی وجود دارد.

این مسئول می گوید: فساد در هر جایی وجود دارد، بیمارستان ها، مدارس، شرکت ها و دادگاهها و بویژه در رده های پلیس های راهنمایی رانندگی وجود دارد.

در ادامه این گزارش آمده است: روسیه از مکان چهاردهم به پانزدهم نقل مکان کرده و این کشور در بین فاسدترین کشورهای جهان بشمار می رود.

گزارش اخیر در باره فساد موقعیت 178 کشور در جهان را بررسی کرده است.