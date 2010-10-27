"بنیادکار" قهرمانی زودهنگام لیگ ازبکستان/ شهرآورد تاشکند تشریفاتی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ ازبکستان سه‌شنبه شب با برگزاری هفت دیدار پیگیری شد که تیم بنیادکار برابر تیم متالبورگ به پیروزی 2 بر یک دست یافت. این تیم که برای قهرمانی در فصل جاری لیگ ازبکستان تنها نیاز به یک امتیاز دیدار با متالبورگ داشت با این پیروزی و یک هفته قبل از پایان مسابقات به قهرمانی دست یافت.

همچنین پاختاکور تنها تعقیب کننده بنیادکار در زمین دینامو سمرقند با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد. نصف قارچی هم برابر لوکوموتیو به پیروزی 2 بر صفر دست یافت.

ضمن اینکه با این نتیجه دیدار هفته بیست و ششم تیم‌های فوتبال بنیادکار و پاختاکور که به شهرآورد شهر تاشکند معروف است، تشریفاتی شد و حساسیت اصلی‌اش را از دست داد.

جدول رده بندی:

1- بنیادکار 64 امتیاز

2- پاختاکور 56 امتیاز

3- نصف قارچی 46 امتیاز

4- شورتان 9 امتیاز

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13- لوکوموتیو 23 امتیاز

14- خارزم 12 امتیاز