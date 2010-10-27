ششمیربازان با "غیرت" به گوانگجو سفر کنند

فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای برون مرزی برای ورزشکاران هر سه اسلحه، اظهار داشت: هماهنگی برای سفر ملیپوشان به اوکراین که تیم دوم اروپاست خیلی سخت بود اما به هر زحمتی این کار را انجام دادیم تا بازیکنان بتوانند در شرایط بهتری برای کسب آمادگی بیشتر تمرین کنند.
وی ادامه داد: کرهجنوبی هم در هر اسلحه جز سه چهار تیم اول دنیاست. تمرین 10 روزه ملیپوشانمان در کنار اعضای اصلی تیمهای ملی شمشیربازی این کشور خیلی مثمرثمر بود. شمشیربازان ایرانی با حضور در این دو اردوی برون مرزی روند پیشرفت خود را تسریع بخشیدند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: علاوه بر این، در کشورمان هم اردوهای منظمی برای اعضای تیمهای ملی اسلحه سابر، فلوره و اپه تشکیل شد. مهمتر از همه اینکه بهترین مربیان برای هر یک از این تیمها جذب شدند تا بازیکنان از نظر هدایت تیمی هم با کوچکترین مشکلی مواجه نشوند.
باقرزاده با تاکید دوباره بر اینکه فدراسیون شمشیربازی از هیچ تلاشی برای آمادهسازی به موقع شمشیربازان جهت حضور در بازیهای آسیایی کوتاهی نکرده است، خاطرنشان کرد: از این به بعد چگونگی عملکرد ملیپوشان در این بازیها به غیرت خود آنها بستگی دارد. آنها باید با غیرت در بازیهای آسیایی شرکت داشته باشند تا بتوانند از نتیجه کارها و برنامههای اجرا شده را به دست بیاورند.
به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبانماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت. مسابقات شمشیربازی این بازیها طی روزهای 27 آبانماه تا 2 آذرماه برگزار میشود.
