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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

بذرکار:

کنگره امام جواد (ع) در کرمان برگزار می شود

کنگره امام جواد (ع) در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کرمان از برگزاری کنگره امام جواد (ع) با هدف گسترش سیره اهل بیت در کرمان خبر داد.

حجت الاسلام عباس بذرکار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از اهداف سازمان تبلیغات گسترش فرهنگ و سیره اهل بیت (ع) در جامعه است که در این راستا تاکنون اقدامات مناسبی در کرمان صورت گرفته است.

وی گفت: در همین زمینه اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان با همکاری اداره کل اوقاف اقدام به برپایی کنگره بزرگ امام جواد (ع) خواهد کرد که هدف از این کنگره آشنایی بیشتر با سیره این امام بزرگوار است.

وی خاطرنشان کرد: این کنگره با حضور اندیشمندان و علاقه مندان به آن حضرت در کرمان برگزار می شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کرمان گفت: این کنگره همزمان با سالگرد شهادت این امام بزرگوار برپا خواهد شد.

بذرکار ادامه داد: در صورت گسترش سیره اهل بیت (ع) در جامعه بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی برطرف خواهد شد.

کد مطلب 1179343

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