به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال نیجریه در تاریخ 17 نوامبر (26 آبان) در دیداری دوستانه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم فوتبال ایران می رود. مسئولان فدراسیون فوتبال نیجریه برای این دیدار، "یوزف یوبو" کاپیتان نیجریه، "وینسنت انی یما" دروازه بان نخست این تیم و "جان اوبی میکل" هافبک چلسی را به تیم ملی کشورشان دعوت نکرده‌اند.

معاون فنی فدراسیون فوتبال نیجریه در این خصوص گفت: دعوت نشدن این بازیکنان به تیم ملی نیجریه تنبیه این بازیکنان تلقی نمی شود و فقط برای این است که بتوانیم به بازیکنان جوان خود بازی بدهیم. می خواهیم تیم خود را برای آینده تقویت کنیم.

ایکپمه در ادامه تصریح کرد: آنها بازیکنان کلیدی ما هستند اما نمی توان بازیکنان دیگر را نیازمود. "اوستین اگواووئن" این نفرات را در دیدار با ایران هدایت خواهد کرد و در خصوص انتخاب خود هم بر این عقیده است که نفرات جوان‌تر باید میدان ببینند.