به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی کشورمان در هر یک از اسلحههای سابر و فلوره با در اختیار داشتن چهار بازیکن و در اسلحه اپه با پنج بازیکن در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان شرکت میکند. ترکیب تیمهای اعزامی شمشیربازی به فرانسه به شرح زیر است:
اسلحه سابر: پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، حمیدرضا طاهرخانی و امین قربانی
اسلحه فلوره: جواد رضایی، سعید ابراهیمی، شروین طلوعی و حامد صیاد قنبری
اسلحه اپه: علی یعقوبیان، محمد رضایی، حامد صداقتی، سیدصادق عابدی و عبدالله سراجیان
مسابقات شمشیربازی 2010 قهرمانی جهان 12 تا 22 آبانماه در فرانسه برگزار میشود. بلافاصله پس از اتمام این رقابتها شمشیربازان کشورمان در بازیهای آسیایی شرکت میکنند که 21 آبانماه تا 6 آذرماه در گوانگجو برگزار میشود.
رقابتهای شمشیربازی بازیهای آسیایی گوانگجو 27 آبانماه تا 2 آذرماه برگزار میشود. امتیازات به دست آمده در مسابقات جهانی تاثیری مستقیم بر قرعه کشی این بازیها دارد.
نظر شما