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۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

برای حضور در مسابقات جهانی،

تیم ملی شمشیربازی ایران هفته آینده عازم فرانسه می‏‎شود

تیم ملی شمشیربازی ایران هفته آینده عازم فرانسه می‏‎شود

ملی پوشان شمشیربازی کشورمان در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه سه شنبه هفته آینده عازم فرانسه می‌شوند تا در مسابقات جهانی این رشته ورزشی شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی کشورمان در هر یک از اسلحه‎های سابر و فلوره با در اختیار داشتن چهار بازیکن و در اسلحه اپه با پنج بازیکن در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می‎کند. ترکیب تیم‎های اعزامی شمشیربازی به فرانسه به شرح زیر است:
اسلحه سابر:  پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، حمیدرضا طاهرخانی و امین قربانی
اسلحه فلوره: جواد رضایی، سعید ابراهیمی، شروین طلوعی و حامد صیاد قنبری
اسلحه اپه: علی یعقوبیان، محمد رضایی، حامد صداقتی، سیدصادق عابدی و عبدالله سراجیان

مسابقات شمشیربازی 2010 قهرمانی جهان 12 تا 22 آبان‌ماه در فرانسه برگزار می‎شود. بلافاصله پس از اتمام این رقابت‌ها شمشیربازان کشورمان در بازی‎های آسیایی شرکت می‎کنند که 21 آبان‎ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو برگزار می‎شود.

رقابت‎های شمشیربازی بازی‎های آسیایی گوانگجو 27 آبان‎ماه تا 2 آذرماه برگزار می‎شود. امتیازات به دست آمده در مسابقات جهانی تاثیری مستقیم بر قرعه کشی این بازی‌ها دارد.

کد مطلب 1179367

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