به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی کشورمان در هر یک از اسلحه‎های سابر و فلوره با در اختیار داشتن چهار بازیکن و در اسلحه اپه با پنج بازیکن در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می‎کند. ترکیب تیم‎های اعزامی شمشیربازی به فرانسه به شرح زیر است:

اسلحه سابر: پرویز درویشی، مجتبی عابدینی، حمیدرضا طاهرخانی و امین قربانی

اسلحه فلوره: جواد رضایی، سعید ابراهیمی، شروین طلوعی و حامد صیاد قنبری

اسلحه اپه: علی یعقوبیان، محمد رضایی، حامد صداقتی، سیدصادق عابدی و عبدالله سراجیان

مسابقات شمشیربازی 2010 قهرمانی جهان 12 تا 22 آبان‌ماه در فرانسه برگزار می‎شود. بلافاصله پس از اتمام این رقابت‌ها شمشیربازان کشورمان در بازی‎های آسیایی شرکت می‎کنند که 21 آبان‎ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو برگزار می‎شود.

رقابت‎های شمشیربازی بازی‎های آسیایی گوانگجو 27 آبان‎ماه تا 2 آذرماه برگزار می‎شود. امتیازات به دست آمده در مسابقات جهانی تاثیری مستقیم بر قرعه کشی این بازی‌ها دارد.