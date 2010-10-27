اختصاص 30 درصد ساخت وسازهای کرمانشاه به فضای سبز

آرام حمیدی در گفتگوبا خبرنگار مهر در کرمانشاه، با بیان اینکه با تصویب کمیسیون ماده پنج مالکان و پیمانکاران موظفند 30 درصد از ساخت وسازهای خود را در سطح کرمانشاه به فضای سبز اختصاص دهند اظهار داشت: در صورت تخلف در اجرای این مصوبه متخلفان به ازای احداث هر متر مربع پنج هزارتومان جریمه خواهند شد.

وی تصریح کرد: با توجه به تاثیرات فضای سبز برسلامتی مردم، محیط زیست وبه منظور حفظ وگسترش آن تمام درختان کرمانشاه پلاک کوبی شده وبرای شناسایی دقیق تر شناسنامه دار نیز می شوند.

کسانی که اقدام به قطع درخت می کنند حداقل 5 وحداکثر 15 برابر جریمه می شوند

مسئول کمیسیون عمرانی شورای شهر کرمانشاه با اشاره به افزایش حداقل پنج و حداکثر 15 برابری جریمه های شهرداری اظهار داشت: متخلفانی که بدون کسب مجوز از شهرداری اقدام به قطع درخت می کنند به ازای هر متر مربع باید به میزان 10 میلیون و 500 هزار تومان درخت تهیه وبه شهرداری تحویل دهند که این میزان جریمه برای کسانی که با مجوز اقدام به انجام این کار می کنند به 62 هزار و 500 تومان کاهش می یابد.

حمیدی افزود: پرداخت جریمه های فوق برای تمام مناطق این شهر یکنواخت است واین طرح ازسال آینده اجرایی خواهد شد.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه فضای سبز کرمانشاه پراکنش یکنواختی ندارد، گفت: سرانه فضای سبزدر کشور به ازای هر شهروند 12 متر مربع است که این رقم در کرمانشاه 9.2 مترمربع است.

باغ پرندگان برای نخستین بار در کرمانشاه احداث می شود

حمیدی با اشاره به اینکه کرمانشاه 137 پارک دارد و16 پارک دیگر در دست اقدام است، تصریح کرد: از پارک صبا بهره برداری شده، پارک های جهان نما،ارغوان و باغ پرندگان برای اولین بار در کرمانشاه در محله جانبازان در حال احداث است.

وی به دیگر اقدامات شهرداری برای زیبا سازی شهرکرمانشاه اشاره کرد و گفت: تفرجگاه سراب قنبر، فضای سبز بلوار طاقبستان با اختصاص اعتبار از سوی استاندار، اتمام تجهیز پارک کوهستان وآبشار آن تا پایان تیرماه سال آینده، تهیه طرح پارک های نوبهار، شهرک ظفر و خروجی کرمانشاه به تهران از دیگر اقدامات شهرداری برای گسترش فضای سبز این شهر است.

مسؤل کمیسیون عمرانی شورای شهر کرمانشاه افزود: پروژه کمربند شرقی با 15 درصد پیشرفت، احداث فضای سبز در شهرک های حاشیه نشین ( شهرک شاتر آباد تا حوالی دانشگاه رازی)، احداث پارک صدرا در قسمت جنوب شرقی شهر، مطالعه احداث باغ گل، حفظ باغات، کاشت گونه های گیاهی با توجه به شرایط اقلیمی کرمانشاه و مکانیزاسیون حمل زباله نیز ازدیگر اقدامات شهرداری است.

حمیدی در خصوص بهبود بافت های قدیم این شهر نیز گفت: 56 پروژه در خیابان مدرس طراحی شده و در حال حاضر 28 طرح آن در حال اجرا است.

70 درصد از اعتبارات شهرداری به پروژه های عمرانی کرمانشاه اختصاص یافته است

مسئول کمیسیون عمرانی شورای شهر کرمانشاه اظهار داشت: از269 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده در کمیسیون اقتصادی - عمرانی و خدمات شهرداری 70 درصد از این میزان اعتبار یعنی 190 میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی و 79 میلیارد تومان نیز صرف پروژه های جاری می شود.

وی با بیان اینکه تقاطع های غیرهمسطح کرمانشاه بیش از 60 درصد پروژه های شهرداری را تشکیل می دهد خاطرنشان کرد: تقاطع های گلشن (جانبازان)، الهیه، دیزل آباد، ایثار، ده مجنون، ترمینال راه کربلا، میدان آزادی تا میدان امام حسین(ع)، کمربند شرقی از میدان امام خمینی(ره) تا میدان فردوسی، میدان شهدا وتقاطع جعفرآباد از طرح های هستند که در فواصل زمانی به بهره برداری می رسند.

حمیدی همچنین به پروژه هایی که در طرح زیرسازی آسفالت در دست اقدام هستند اشاره وتصریح کرد: تبدیل جاده قدیم تهران به بلوار،اتصال بلوارشمشادیان به بلوار پرستارواصلاح معابر شهرک های حاشیه نشین با توجه به میزان عبور ومرور و موقعیت جغرافی شان از پروژه های در دست اقدام در طرح زیر سازی آسفالت هستند.

این عضوشورای شهر کرمانشاه در خصوص بهبود ترافیک این شهر نیزگفت: با نصب نرم افزار در مرکز کنترل ترافیک به طور همزمان 64 تقاطع شهر کنترل می شود و در حال حاضر 13 تقاطع به طور نسبی از سیستم هوشمند برخوردارند.