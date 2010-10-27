مازاد وصولی درآمدهای عمومی خراسان جنوبی سه میلیارد تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی رمضانی صبح چهارشنبه در گردهمایی ماهانه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان، گفت: طبق بند دو قانون بودجه سال جاری 50 درصد این درآمد به صورت مستقیم و بقیه نیز از سرجمع مازاد کشور به استان اختصاص می یابد که 20 درصد آن به اعتبارات هزینه ای و 80 درصد به اعتبارات تملک استان تعلق می گیرد.
وی بحث هدفمند کردن یارانه ها را یکی از مسائل روز اقتصادی کشور دانست و افزود: از آنجایی که دولت با پرداخت قسط اول یارانهها وارد مرحله جدیدی در بحث اصلاح و تنظیم ساختار اقتصادی کشور شده، ذیحسابان و مدیران مالی به عنوان نمایندگان سازمان امور اقتصادی و دارایی در دستگاه ها باید نسبت به اطلاع رسانی و تبیین و شفاف سازی این طرح بزرگ در حوزه کاری خویش اقدام کنند.
رمضانی به عملکرد جذب اعتبارات در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: با همکاری و تعامل ذیحسابان و تلاش مدیران توانسته ایم حدود 99.7 درصد اعتبارات هزینه ای و 99.87 درصد اعتبارات تملک سال گذشته را جذب کنیم.
وی با اشاره به اختصاص سه ماهه در بخش سایر هزینه ها و تملک استان، عنوان کرد: در صورتجلسه تخصیص استان مقرر شده، دستگاه هایی که در انجام طرحها و پروژه های عمرانی درصد پیشرفت فیزیکی بالایی داشته باشند می توانند تا 80 درصد اختصاص اعتبار دریافت کنند.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به تشریح دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العادههای مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا و نامه مجلس شورای اسلامی در راستای عدم انحصار درج و انتشار آگهیها و اطلاعیه ها در روزنامه ایران و سایر موضوعات مالی و محاسباتی پرداخت.
رمضانی یادآور شد: در اجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور گزارش تحویل و تحول سوابق ذیحسابیها و در راستای اجرای ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور گزارش صورتحساب های نهایی و ماهانه اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال 88 و 89 در اختیار حاضران قرار گرفت و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
