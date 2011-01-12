۲۲ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۱

کرینکو:

سفارشات اتمی روسیه در سال جدید به 30 میلیارد دلار خواهد رسید

رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه موسوم به "روس اتم" از احتمال افزایش حجم سفارشات این سازمان به 30 میلیارد دلار در سال 2011 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیه، سرگئی کرینکو که روز گذشته با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه دیدار می کرد، گفت : حجم سفارشهای کنونی ما 20 میلیارد دلار است. ما اطمینان کامل داریم که حجم این سفارشها طی سال 2011 تقریباً یک و نیم برابر شده و حداقل به 30 میلیارد دلار بالغ می شود.

وی با اشاره به نتایج فعالیت این شرکت در سال 2010 از افزایش 20 درصدی  بازدهی کار در آن خبر داد و افزود : این عامل همراه با دیگر تحولات امکان می دهد قراردادهای خارجی ما به طور ملموس گسترش داده شود.

به گزارش مهر به نقل از منابع روسی، سود روس اتم در سال 2010 در مقایسه با سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته و از 60 میلیارد روبل فراتر رفت.

با وجود اینکه سال 2010 از لحاظ اقتصادی بحرانی بود ولی روس اتم توانست تمام مأموریتهای محوله را عملی کند و از جمله تولید برق در مؤسسه های مربوطه 950 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافت.

