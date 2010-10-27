به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی استرالیا، کالج اسلامی استرالیا در شهر فورستفیلد از شورای این شهر برای استفاده از سالن مدرسه به عنوان مسجد درخواست مجوز کرد چرا که این سالن ظرفیت 300 نفری دارد و مسلمانان میخواهند از آن برای اقامه نمازهای ظهر جمعه استفاده کنند.
اعضای شورای شهر پس از جلسه شب گذشته خود حکم دادند که سالن این مسجد تنها می تواند برای اقامه نماز کارکنان و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
آنها علت مخالفت خود را با این امر مسئله ترافیک و شلوغی راهها عنوان کردند. این درحالی است که برهان مهتار از علمای دینی که در این کالج تدریس میکند اظهار داشت: این وضعیت بسیار ناامیدکننده است که شورای شهر نمیتواند نیازهای جامعه مسلمان را بهرسمیت بشناسد. در این شهر 275 خانواده مسلمان زندگی میکنند که فرزندان آنها در این مدرسه تحصیل میکنند.
وی افزود: این مدرسه و متولیان آن به رایزنیهای خود برای متقاعد کردن شورا ادامه میدهد.
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