استانهای مرزی به حلقه اتصال تهران- آنکارا تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در آئین افتتاحیه سومین اجلاس مشترک توسعه همکاریهای استانهای مرزی ایران و ترکیه در ارومیه، افزود: در این راستا انسجام امکانات مادی و معنوی استانهای منطقه می تواند به حلقه اتصال تهران- آنکارا تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه مرز بین ایران و ترکیه مرز صلح و دوستی بوده و روابط حسنه و تاریخی دو کشور با قدمت چند صدساله همچنان بر تار و پود منطقه و دنیا می درخشد، بیان داشت: ریشه های دینی و فرهنگی مشترک بین مردم منطقه از جمله اساسی ترین دلایل وفاق و نزدیکی بین دو کشور ایران و ترکیه است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه دو ملت بزرگ و تمدن ساز ایران و ترکیه از جایگاه ممتازی در جهان برخوردارند، اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی و ژئواستراتژیک دو کشور از جمله امتیازاتی است که می تواند در سطح منطقه و فرامنطقه ای نقش کلیدی را ایفا کند.

به گفته جلال زاده وحدت در تصمیم گیری های منطقه ای و جهانی و موضع گیری های واحد در برابر بحران ها و حوادث بین المللی از نقاط قوت روابط بین دو کشور محسوب می شود.

اراده قاطع سران ایران و ترکیه بر توسعه همکاریها

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: در کنار این همه اشتراکات سیاسی، فرهنگی و دینی، اراده قاطع سران ایران و ترکیه خصوصا در سال های اخیر بر توسعه و گسترش همه جانبه روابط در همه زمینه ها تعلق گرفته است.

وی حمایت های سیاسی و اقتصادی از یکدیگر، اتفاق نظر در مجامع بین المللی و رد هرگونه سلطه و رفتار ناعادلانه کشورهای بزرگ را از جمله مولفه های مشترک مسئولان دو کشور ایران و ترکیه دانست.

استاندار آذربایجان غربی همچنین ضمن قدردانی از موضع گیری مناسب ترکیه در مسئله هسته ای ایران نیز گفت: بر اساس توافقات مسئولان ارشد دو کشور، میزان مبادلات اقتصادی، تجاری و فنی دو کشور به 30 میلیارد دلار افزایش می یابد.

فعالیت 400 واحد صنعتی فرآوری محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی

جلال زاده همکاری های اقتصادی- تجاری و فنی را از جمله عواملی تاثیر گذار در جهت تقویت بیش از پیش روابط ایران و ترکیه عنوان و با تشریح موقعیت اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، تجاری و فرهنگی آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت مناسب کشاورزی و فعالیت 400 واحد صنایع غذایی در استان و تامین 60 درصد انواع کنسانتره و آب میوه کشور قطب اول صنایع غذایی کشور است.

وی همچنین ضمن اشاره به فعالیت دو هزار و 50 واحد صنعتی در سطح آذربایجان غربی، اظهار داشت: در این راستا چهار کارخانه سیمان با ظرفیت تولیدی پنج میلیون تن، یک واحد پتروشیمی فعال و دو واحد پتروشیمی در حال احداث و مقام چهارم معدنی کشور با 42 عنصر با ذخایر بالا از جمله توانمندیهای استان جهت جذب سرمایه گذاری خارجی است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: این استان با دارا بودن دریاچه منحصر بفرد ارومیه، وجود بیش از دو هزار اثر ملی ثبت شده، دو اثر تاریخی جهانی تخت سلیمان تکاب و قره کلیسای چالدران و طبیعت زیبا بعنوان قطب گردشگری کشور در مرزهای غربی ایران شناخته شده است.

جلال زاده افزود: صنعت سد سازی در آذربایجان غربی بومی سازی شده، بطوریکه هم اکنون 10 سد با ظرفیتی بالغ بر 2.5 میلیارد متر مکعب فعال بوده و 10 سد ملی و پنج سد استانی در دست احداث بوده که با بهره برداری از آنها ظرفیت ذخیره سازی آب در استان به 4.5 میلیارد متر مکعب می رسد.

آذربایجان غربی قطب اقتصادی منطقه

این مقام مسئول وجود فرودگاه بین المللی، راه آهن متصل به اروپا، پایانه های مرزی، همجواری با چهار کشور ترکیه، عراق، آذربایجان و ارمنستان، ایجاد شهرک مشترک اقتصادی با ترکیه و مناطق آزاد تجاری ماکو و ویژه اقتصادی سلماس را از جمله دلایل اصلی قطب اقتصادی منطقه بودن استان عنوان کرد.

این مقام مسئول در ادامه از حضور والیان استانهای مرزی ترکیه، نمایندگان پارلمان های دو کشور و سفرای ایران و ترکیه در تهران و آنکارا در این اجلاس تقدیر و برگزاری این همایش در ارومیه را نقطه عطف گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین طرفین دانست.

سومین اجلاس مشترک توسعه روابط اقتصادی و تجاری استان های مرزی ترکیه و ایران امروز در ارومیه گشایش یافت.

برگزاری این اجلاس در راستای تفاهمات بین دو کشور ایران و ترکیه و با هدف بررسی راه های گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری استان های مرزی ترکیه و آذربایجان غربی به مدت دو روز در ارومیه ادامه می یابد.

در این اجلاس 26 سند همکاری در بخش های صنعت، کشاورزی، دانشگاهی، فرهنگی، گمرکی و بانکی بین دو طرف امضا می شود.