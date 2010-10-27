  1. سیاست
  2. سایر
۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

مورالس وارد صحن علنی مجلس شد

رئیس جمهور بولیوی دقایقی پیش با همراهی وزیر صنایع جمهوری اسلامی ایران وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد .

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، ایوو مورالس رئیس جمهور بولیوی که در روزهای اخیر در تهران بسر می برد ، امروز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت .

مورالس در حالی وارد صحن علنی مجلس شد که علاوه بر علی اکبر محرابیان وزیر صنایع ، سید شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وی را همراهی می کردند .

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که نمایندگی مردم قم را در مجلس برعهده دارد ، همزمان با سفر رهبر معظم انقلاب در قم بسر می برد و محمد حسن ابوترابی فرد امروز در جایگاه ریاست مجلس است .

کد خبر 1179411

