وزارت ارشاد به سینمادارها یارانه بدهد

محمدرضا نصیری‌نژاد به خبرنگار مهر گفت: امسال فقط در ماه فروردین فروش فیلم‌ها خوب بود و پس از آن میزان استقبال مخاطبان از فیلم‌های روی پرده کاهش یافت. من به عنوان سینمادار علاقمندم فیلم کودک، ترسناک و آثار هنری را اکران کنم اما زمانی که فیلم‌های عامه پسند هم فروش خوب ندارند چگونه می‌توان به اکران فیلم‌های کم مخاطب فکر کرد.

وی ادامه داد: وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهیه‌کنندگان یارانه می‌دهد تا فیلم تولید کنند، باید برای سینمادارها هم حمایت مالی و معنوی در نظر گرفت تا بشود چرخ سینماداری بچرخد. از اسفند 87 تا امروز چهار نفر از کارمندان سینما قدس را مرخص کرده‌ام چون با این فروش‌ها نمی‌شود هزینه‌های سینما و کارمندان را تامین کرد.

نصیری‌نژاد افزود: این روزها فیلم "هرچی خدا بخواد" روی پرده است که در طول هفته 700 هزار تومان در هر روز فروش دارد و در تعطیلات آخر هفته این رقم به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد. پیش بینی می‌شد فیلمی که این قدر بازیگر دارد و قصه‌اش جذاب است گیشه موفقی داشته باشد اما شرایط به گونه‌ای است که حتی این فیلم هم با مخاطب ارتباط برقرار نمی‌کند.

وی گفت: تنهاعرضه نسخه خانگی فیلم‌های روی پرده در قالب دی وی دی و با قیمت 12000 تومان می‌تواند فضا را به نفع سینما تغییر بدهد! تبلیغات فیلم‌های سینمایی باید عادلانه باشد و همه فیلم‌ها از یک شرایط بهره‌مند شوند. در این شرایط می‌توان امیدوار بود مردم به سینما رفتن ترغیب شوند.