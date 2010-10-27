مذاکرات سئول و واشنگتن درباره همکاری هسته ای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، توافقنامه کنونی هسته ای میان آمریکا و کره جنوبی در سال 1972 تایید شد و در ماه مه 1974 مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال 2014 پایان می یابد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: آمریکا و کره جنوبی پیش بینی می کنند که مذاکرات درباره این قرارداد هسته ای جدید همچنان ادامه یابد و زمینه همکاریهای دوجانبه بیشتر را در زمینه انرژی هسته ای ایجاد کند که به مدت بیش از 50 سال میان دو کشور به طول انجامیده است.
مذاکرات مقامات آمریکا و کره جنوبی درباره همکاری هسته ای جدید در حالی انجام می شود که این دو کشور همواره تلاشهای زیادی را برای خلع سلاح کامل کره شمالی انجام می دهند.
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