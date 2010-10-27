ورزشگاه شهید حیدریان قم به جامعه ورزش استان بازگشت

حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص درخواست ورزشکاران از مقام معظم رهبری پیرامون ورزشگاه حیدریان گفت: دوشنبه شب با درخواست دکتر لاریجانی، مقام معظم رهبری دستور صادر فرمودند که ورزشگاه حیدریان مجدداً به سازمان تربیت بدنی واگذار شود.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در روز دیدار با جوانان نیز در پی درخواست محسنربانی، قهرمان دومیدانی در خصوص ورزشگاه شهید حیدریان فرمودند: این مسئله دیشب حل شد.
گفتنی است مجموعه ورزشی شهید حیدریان که مهمترین فعالیتهای ورزشی استان در این ورزشگاه متمرکز است در تاریخ 5 مرداد 1388 طی حکم قضایی از سازمان تربیت بدنی خلع ید و تحویل آستانه مقدسه شد.
حجتالاسلام بنایی در ادامه از اختصاص 10 میلیارد تومان تسهیلات جهت احداث پروژه کشتارگاه صنعتی قم در جریان سفر رهبر انقلاب به قم خبر داد و یادآور شد: دو میلیارد تومان به صورت بلاعوض به این امر اختصاص یافته است.
نماینده مردم قم اضافه کرد: در بخش کشاورزی سه میلیارد تسهیلات ارزان قیمت برای کمک به اتحادیه دامداران و شرکت تعاونی دامداران لبن برای تأمین کسری خرید دو کارخانه شیر در این سفر اختصاص یافته است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مجدد ورزشگاه حیدریان به سازمان تربیت بدنی خبر داد.
