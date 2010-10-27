برای نخستین بار در کشور زعفران به روش هیدروپونیک کشت شد

غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، گفت: این شیوه که بدون استفاده از خاک و با حجم تولید بیشتر نسبت به شیوه سنتی است در پنجمین جشنواره ملی طلای سرخ و در روزهای 20 تا 21 آبان رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این جشنواره با هدف کاربردی نمودن تحقیقات علمی در زمینه کشت زعفران برگزار می شود، عنوان کرد: مجموعه تحقیقاتی که ظرف 22 سال اخیر صورت گرفته است، با زبانی ساده و شیوا، به زعفران کاران ارائه خواهد شد.

طاهری رونمایی از تمبر ملی زعفران، مکتوب کردن تجربیات و دانش بومی کشاورزان به عنوان دایره العارف مصور، تبیین نقش زعفران در سلامت روحی و نیز درمان بیماریهای نازایی و جنسی افراد و راه اندازی کتابخانه تخصصی زعفران را از دیگر برنامه های برگزاری این جشنواره ملی برشمرد.

فرماندار قاین همچنین از رونمایی از دستگاه جدید فرآوری زعفران، ایجاد سازمان زعفران و نیز اتاق زعفران در سطح بیرجند و استان در این جشنواره خبر داد.

طاهری در خصوص جایگاه این شهرستان در تولید زعفران، تصریح کرد: شهرستان قاین با تولید سالانه 18 هزار و 874 کیلوگرم زعفران به عنوان پایتخت زعفران جهان شناخته شده است.

وی به وجود پنج هزار و 171 هکتار مزارع زعفران در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: کل درآمد زعفران در کشور291 میلیارد تومان ارزیابی شده که این رقم در خراسان جنوبی 80 میلیارد تومان است.

طاهری با اشاره به اینکه طی برآوردهای انجام شده درآمد کشاورزان استان از کل محصولات دیگر 50 میلیارد تومان است، افزود: خراسان رضوی و خراسان جنوبی ظرفیت یک میلیارد دلار درآمد از زعفران را دارا هستند.

وی به انجام اقدامات گسترده انجام شده در راستای بهبود زعفران، افزایش قیمت آن و شناخت فناوریهای مختلف زغفران، اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری سه سمپوزیوم علمی که چهارمین سمپوزیوم در سال 2012 در هند برگزار می ‌شود، سه کنفرانس علمی در سال گذشته، برگزاری چهار جشنواره زیر نظر دبیرخانه ملی زعفران، تشکیل شورای ملی زعفران، مجمع عمومی زعفران، تشکیل کانون زعفران در کشور از جمله این اقدامات است.

دبیر پنجمین جشنواره ملی زعفران(طلای سرخ ایران) کشور همچنین یادآور شد: در حال حاضر به دنبال یافتن راهکاری برای ایجاد پست سازمانی جهت دبیرخانه ملی زعفران هستیم که تحقق آن تنها منوط به نظر دولت می باشد.

طاهری با بیان اینکه با ایجاد این پست سازمانی تمام برنامه هایی که در جشنواره ملی زعفران مصوب می شود، قابل پیگیری خواهد بود، گفت: بررسی مشکلات زعفران کاران، دریافت و توزیع بسته های حمایتی، ایجاد ارتباط بین کانونهای تصمیم سازی و تصمیم گیری زعفران کشور و نیز تخصیص اعتبارات لازم برای حمایت از صنعت زعفران کشور، از دیگر وظایف تعریف شده برای این دبیرخانه می باشد.