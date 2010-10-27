12 میلیون جوان در سن ازدواج/ امسال هنوز 200 هزار جوان ازدواج نکردند

پرویز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌های اجرایی سازمان ملی جوانان در هفته ازدواج گفت: طی جلساتی که با مسئولان سازمانهای مرتبط با امور ازدواج جوانان داشتیم پیش بینی می کنیم با اجرای برنامه‌های هفته ازدواج شاهد کاهش قابل توجهی از آمار جوانان مجرد در جامعه باشیم.

وی یکی از وظایف سازمان ملی جوانان را هماهنگی و مدیریت ازدواج آسان میان جوانان جامعه عنوان کرد و افزود: فرهنگسازی طرح‌ها و برنامه‌های سازمان ملی جوانان در جامعه مستلزم همکاری و تعامل رسانه‌ها است.

رئیس ستاد هفته ازدواج با اشاره به جمعیت 12 میلیون نفری جوانان در سن ازدواج اظهار داشت: با توجه به اینکه سالیانه تنها یک میلیون ازدواج در کشور انجام می‌شود، باید این هشدار را به مسئولان و جامعه داد که در سال جاری و سال آینده میزان جوانان در آستانه ازدواج بیشتر می شود.

وی افزود: در سال جاری یک میلیون و 200 هزار جوان در سن ازدواج قرار داشتند که از این تعداد یک میلیون نفر ازدواج کردند و ازدواج نکردن 200 هزار جوان در سال یک هشدار به مسئولان و متولیان ازدواج جوانان است.

کرمی گفت: گروه‌های مردمی باید با تشکیل NGOها و همچنین سازمان‌های مردم نهاد فعال در امور ازدواج جوانان ارتباط بیشتری با ستاد هفته ازدواج و سازمان ملی جوانان داشته باشند تا با برنامه ریزی هدفمند شرایط آسان برای ازدواج جوانان فراهم شود.

معاون فرهنگی آموزشی سازمان ملی جوانان اظهار داشت: سازمان ملی جوانان در سالهای اخیر با تشکیل شبکه فعالان ازدواج، ساماندهی فعالیتهای سازمان‌های مردم نهاد در امور ازدواج را در دستور کار خود قرار داد و با همکاری و تعامل وزارت کشور، بنیاد ملی ازدواج تشکیل و کمیته‌های ازدواج در استانهای کشور برای تسهیل ازدواج جوانان تشکیل شده است.

کرمی تصریح کرد: سازمان ملی جوانان با تعریف سند فرابخشی ازدواج فرهنگسازی، تسهیل، حمایت، نظارت، سیاست‌گذاری، حساس‌سازی و اطلاع رسانی را در دستور کار خود قرار داده و برای هر کدام از اهداف الگویی در نظرگرفته و درصدد ترویج آن در جامعه است.

وی افزود: سازمان ملی جوانان برای نهادسازی با فعال کردن شبکه‌های ملی ازدواج در قالب شبکه فعالان ازدواج، بنیاد ملی ازدواج، جهیزیه آسان، مهریه و ازدواج آسان در سراسر کشور به دنبال کاهش سن ازدواج میان جوان است.

رئیس ستاد هفته ازدواج با اشاره به حمایت سازمان ملی جوانان از مراکز ازدواج پیوند آسمانی گفت: توانمندی این مراکز غیردولتی از مهمترین اقدامات سازمان در ازدواج آسان جوانان بوده است تا دیگر جوان بهانه‌ای برای بالا بودن هزینه‌های ازدواج در تهران و کلانشهرها نداشته باشد.

کرمی با اشاره به طرح سازمان ملی جوانان در فرهنگسازی ازدواج نیمه مستقل در کشور گفت: ازدواج نیمه مستقل در فرهنگ ایرانی با عنوان دوران نامزدی یا دوران عقد مطرح بوده است که زمان آن کمتر از شش ماه بود اما خانواده ها با فشار جامعه و اقوام و آشنایان مجبور بودند هرچه زودتر مراسم عروسی را برگزار کنند. در این طرح خانواده‌ها باید به مسئولان کمک کنند تا این فرهنگ غلط را از بین برود و اجازه دهند دختر و پسری که با کمترین هزینه ازدواج کرده اند تا زمان استقلال کامل مالی و تهیه مسکن به صورت جداگانه در خانه پدری خود زندگی کنند.

وی اظهار داشت: جامعه باید بپذیرد دختر و پسری که به دلیل مشکلات مالی و مسکن مدتی زیر چتر حمایتی خانواده قرار می‌گیرند داماد سرخانه نیستند و این یک حمایت خانوادگی است.

رئیس ستاد هفته ازدواج در پاسخ به این پرسش مردم که چه میزان می‌توانند به مراکز ازدواج 300 هزار تومانی اعتماد کنند گفت: مردم صد درصد به این NGO ها اعتماد کنند زیرا این مراکز با مجوز سازمان ملی جوانان و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌کنند ولی اگر تخلفی دیده شد مردم می‌توانند به ادارات کل استان گزارش دهند.

کرمی با بیان اینکه هفته ازدواج در تقویم ملی ایران ثبت می‌شود، گفت:‌ تمام روزهایی که مصوب شورای فرهنگ عمومی است قابل درج در تقویم رسمی کشور است و روز اول ذی‌الحجه به عنوان روز ازدواج و روز بدون طلاق نام‌گذاری شده است که برای اولین بار شورای فرهنگ عمومی کشور به جای یک روز یک هفته را به عنوان هفته ازدواج و خانواده نامگذاری کرد.

رئیس ستاد هفته ازدواج از تشکیل جلسه ستاد ساماندهی ازدواج در سازمانهای مرتبط خبر داد و افزود: در این جلسه مصوب شد دادگستری‌ کشور طی ابلاغی به تمامی دادگستری‌ها برای آموزش به خانواده‌ها و جوانان برای کاهش طلاق همکاری کند و همچنین با بنیاد شهید نیز در مورد ازدواج زوجین خانواده‌ ایثارگران و برگزاری جشن‌های ازدواج در سراسر کشور به تفاهم رسیدیم.

وی افزود: تعامل با کمیته امداد و تقدیر از خیرین ازدواج در هفته ازدواج از مهمترین برنامه‌های ستاد است.

کرمی در پاسخ به این پرسش که سازمان ملی جوانان و ستاد هفته ازدواج چه برنامه‌ای برای جلوگیری از طلاق در جامعه دارند گفت: سازمان ملی جوانان در مراکز مشاوره خود پیشنهاد 30 ساعت آموزش اجباری به زوجینی که قصد طلاق دارند ارائه کرده است.

وی افزود: در صورت موفقیت زوجین به زندگی خود بازمی‌گردند ولی اگر پس از پایان‌ آموزش‌ها زوجین باز هم قصد طلاق داشته باشند سازمان ملی جوانان با ارایه آموزش‌های مهارتهای زندگی و زندگی پس از طلاق آنها را برای زندگی مجردی یا ازدواج مجدد آماده می‌کند.

معاون فرهنگی آموزشی سازمان ملی جوانان در مورد ایجاد مراکز همسریابی در کشور گفت: موضوع همسرگزینی و همسریابی تعامل خانواده‌ها زیر چتر شبکه فعالان ازدواج انجام می‌شود ولی فعالیت مراکزی را که صرفا

برای همسریابی فعالیت کنند قبول نداریم زیرا نه مجوزی دارند و نه نظارتی بر آنها انجام می‌شود و امکان سوء استفاده در این مراکز زیاد است.