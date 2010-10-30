بخش جعفرآباد قم به شهرستان ارتقا یابد

حجت‌الاسلام حسینعلی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش جعفرآباد قم از مناطق پرجمعیت استان است و بیش از 60 سال سابقه ایجاد بخشداری دارد، این بخش باید به شهرستان ارتقا یابد.



وی ادامه داد: در سفر نماینده ویژه مقام معظم رهبری به بخش جعفرآباد، مشکلات مردم این بخش به صورت مکتوب تقدیم ایشان شد تا به رویت مقام معظم رهبری برسد و موضوع ارتقای بخش جعفرآباد به شهرستان که یکی از نیازمندی‌های مردم و مسئولان این بخش است در این نامه ذکر شده است.



دهقانی اضافه کرد: مسئولان استان قم قول دادند که اگر قرار شد بخش‌های این استان به شهرستان ارتقا یابند، بخش جعفرآباد جزو اولین بخشی باشد که به این ارتقا خواهد رسید و با توجه به اینکه جعفرآباد قدمگاه حضرت معصومه(س) است اگر این منطقه به شهرستان ارتقا یابد، اسم آن را معصومیه انتخاب خواهیم کرد.



وی با اشاره به برخی ویژگی‌های بخش جعفرآباد اظهار داشت: جعفرآباد بر خلاف سایر بخشهای استان که مردم آنجا به قم مهاجرت می‌کنند، این بخش مهاجرپذیر است.



جعفرآباد قطب دامپروری است



امام جمعه جعفریه تصریح کرد: چهار و نیم دانگ از شش دانگ بخش جعفرآباد موقوفه حضرت معصومه(س) است و اهالی این بخش افتخار می‌کنند که دسترنج خود را از مزارعی برداشت می‌کنند که موقوفه این بانوی بزرگوار است.



دهقانی ادامه داد: شغل بیشتر مردم بخش جعفرآباد کشاورزی و دامداری است و این بخش به عنوان انبار غله استان قم مطرح است.



وی افزود: بخش جعفرآباد قطب دامپروری است و 25 درصد گوشت استان قم و یک درصد گوشت کشور را تامین می‌کند، از این رو باید به مسئله بیمه کشاورزان و دامداران این بخش توجه و عنایت شود.



ایجاد حوزه علمیه برادران و خواهران در جعفریه



دهقانی با اشاره به تاسیس حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در شهر جعفریه اظهار داشت: جعفریه تنها شهر تابعه استان قم است که دارای دو حوزه علمیه برادران و خواهران می‌باشد.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 250 طلبه خواهر در جعفریه مشغول تحصیل هستند که 100 نفر از آنها بومی بخش جعفرآباد هستند که یا در حال تحصیل در حوزه هستند و یا از این حوزه فارغ‌التحصیل شدند.



امام جمعه جعفریه گفت: تعداد طلاب برادر حوزه علمیه جعفریه نیز حدود 100 نفر هستند که 40 نفر از آنها از بخش جعفرآباد هستند.



وی با اشاره به سالروز تاسیس ستاد نماز جمعه در شهر جعفریه اظهار داشت: طی 9 سال گذشته که نماز جمعه در شهر جعفریه برگزار می‌شود 357 هفته نماز جمعه در این شهر دایر شده است.