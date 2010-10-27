روابط ایران و بولیوی در افزایش سرکوب صفوف استکبار موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس را بر عهده داشت بعد از حضور ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی در صحن علنی مجلس تصریح کرد: مقدم رئیس جمهور انقلابی کشور برادر، بولیوی را به مجلس گرامی می داریم و برای ملت و دولت انقلابی بولیوی آرزوی توفیق روز افزون داریم.
وی ادامه داد: روابط ایران و بولیوی قطعا می تواند در افزایش سرکوب صفوف استکبار و مقابله با جریان سلطه بسیار موثرباشد و در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند .
نایب رئیس مجلس گفت : مواضع انقلابی مورالس در این حوزه کلیدی همیشه مورد تقدیر ملت ایران بوده است.
وی در ادامه از رئیس جمهور بولیوی برای سخنرانی در صحن علنی مجلس دعوت کرد.
نظر شما