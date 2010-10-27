  1. سیاست
ابوترابی فرد :

روابط ایران و بولیوی در افزایش سرکوب صفوف استکبار موثر است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روابط ایران و بولیوی قطعا می تواند در افزایش سرکوب صفوف استکبار ‏و مقابله با جریان سلطه بسیار موثر باشد.‏

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس را بر عهده ‏داشت بعد از حضور ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی در صحن علنی مجلس تصریح کرد: مقدم رئیس جمهور ‏انقلابی کشور برادر، بولیوی را به مجلس گرامی می داریم و برای ملت و دولت انقلابی بولیوی آرزوی توفیق ‏روز افزون داریم.‏

وی ادامه داد: روابط ایران و بولیوی قطعا می تواند در افزایش سرکوب صفوف استکبار و مقابله با جریان سلطه ‏بسیار موثرباشد و در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند .‏
 
نایب رئیس مجلس گفت : مواضع انقلابی مورالس در این حوزه کلیدی همیشه مورد تقدیر ملت ایران بوده است.‏
 
وی در ادامه از رئیس جمهور بولیوی برای سخنرانی در صحن علنی مجلس دعوت کرد.‏
