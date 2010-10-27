700 هزار تن محصولات دامی و کشاورزی خراسان شمالی فرآوری می شود

محمدعلی سودمند در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: حدود 310 هزار تن از ظرفیت سازی توسط جهاد کشاورزی و حدود 390 هزار تن دیگر با ایجاد کارخانه از سوی سازمان صنایع و معادن این استان انجام شده است.



وی با اعلام اینکه هنوز400 هزارتن محصول خام کشاوری با قابلیت فرآوری وجود دارد، بیان داشت: برنامه ریزی شده با ایجاد صنایع تبدیلی کوچک سالانه 30 هزار تن ظرفیت سازی شود.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی موجب اشتغالزایی وافزایش در آمد بهره برداران و ارزش افزوده محصولات آنان می شود.



وی از توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی بعنوان حلقه تکمیل کننده تولید مواد غذایی نام برد که در گسترش صنایع تبدیلی، افزایش مدت نگهداری محصولات، دست یابی به تولید پایدار و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد.



سودمند تعداد صنایع تبدیلی به بهره برداری رسیده پارسال خراسان شمالی را شش واحد عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون نیز 16 واحد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در حال ساخت و نیمه تمام است.



مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یادآور شد: در بخش زراعت این استان ظرفیت تولید حدود 950هزار تن محصول زراعی وجود دارد که از ان 254 هزار تن قابل فرآوری است و در بخش باعبانی نیز ظرفیت تولید حدود 207هزار تن محصول باغی وجود دارد که حدود 90 هزار تن آن قابل فراوری و در بخش دامی نیز حدود 190 هزارتن محصول وجود دارد که مقداری از ان فراوری و حدود 50 هزار تن آن قابل فراوری است.