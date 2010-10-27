آمریکا علاقمند به دخالت در کشورهاست/ خواستار ارتباط قوی با ایران هستیم

به گزارش خبرنگارمهر، "ماهاتیر محمد" روز پنجشنبه در دیدار با معاون سیاسی وزیر کشور که برای شرکت در نشست حزب آمنو به مالزی سفر کرده است افزود: سطح همکاری های بین دو کشور نه تنها در سطح دولتی بلکه در سطوح حزبی و شخصی نیز باید گسترش یابد.

وی در خصوص اعمال تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران گفت: متاسفانه آمریکا علاقمند به دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است و محدودیتهایی را به صورت غیر قانونی در سیستم بانکداری بین المللی اعمال می کند.

ماهاتیر محد نسبت به مقاومت دولتمردان و مردم ایران در برابر تحریمها و فشارهای کشورهای استکباری ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: ما علاقمند هستیم بدون توجه به تحریمهای اعمال شده بتوانیم روابط تجاری دو طرفه را در سطح مطلوبی ادامه دهیم.

وی برقراری مبادلات پایاپای بین دو کشور را یکی از راهکارهای ادامه مبادلات تجاری عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه رسیدن به این گونه توافقات زمان بر بوده، امیدواریم شما بتوانید با قدرت در برابر تحریمها مقاومت کنید.

نخست وزیر پیشین مالزی در ادامه به ارائه تئوری جهانی شدن توسط کشورهای ثروتمند اشاره کرد و گفت: این تئوری ناعادلانه بوده و آنها دوست دارند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که در صورت تمایل و به راحتی سرمایه خود را از کشورهای دیگر بیرون ببرند.

ماهاتیر محمد افزود: گرچه من در خارج از دولت هستم اما همیشه به دولتمردان توصیه کرده ام که نسبت به تفسیر بیگانگان در خصوص جهانی شدن و خطرات احتمالی ورود سرمایه های خارجی حساس باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از سخنان ماهاتیر محد در مراسم گشایش نشست بین المللی شهروند جهانی در حزب آمنو، نقطه نظرات وی در خصوص تعریف صحیح جهانی شدن و برخورد و استاندارد دوگانه در برخورد با استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را راهگشا دانست.

سید صولت مرتضوی افزود: همکاریهای دو کشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی خواستار حمایت بیشتر دولت مالزی است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه ایران نزدیک 30 سال است که تحریمها را پشت سر گذاشته و هر روز قدرتمندتر شده است گفت: ملت و دولت ایران با اعتقاد بر بشارتهای قرآنی مبنی بر پیروزی صالحین در برابر مشکلات مقاومت خواهند کرد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این دیدار به اشتغال به تحصیل حدود 11 هزار دانشجوی ایرانی در مالزی اشاره کرد و گفت: دانشجویان ایرانی برای نقل و انتقالات ارز از سیستم بانکی مشکل دارند.

حسین نادری منش که برای شرکت در پنجمین همایش وزرای علوم کشورهای اسلامی به مالزی سفر کرده است افزود: در صورت ادامه این روند و عدم چاره اندیشی در این خصوص حجم ورود دانشجویان ایرانی به مالزی کاهش خواهد داشت.

ماهاتیر محمد در پایان ضمن تشکر از حضور هیئت ایرانی در مالزی ابراز امیدواری کرد در گفت و گو با دولت مالزی در خصوص مشکلات دانشجوبان مالزی، مشکلات آنان مرتفع شود.

در این دیدار محمد مهدی زاهدی سفیر ایران در مالزی، اسدالله بادامچیان و سید محمد ابطحی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.