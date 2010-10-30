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۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۸

حضور کودکان آذربایجان شرقی درمسابقات نقاشی اسلوونی

حضور کودکان آذربایجان شرقی درمسابقات نقاشی اسلوونی

تبریز - خبرگزاری مهر: کودکان و نوجوانان هنرمند آذربایجان شرقی همراه با دیگر کودکان ایران در شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی نقاشی اسلوونی شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هنرمندان کودک و نوجوان آذربایجان شرقی برای شرکت در این مسابقات لباس ها و مراسم سنتی شهرها و روستاهای استان را نقاشی می کنند تا همراه با دیگر کودکان و نوجوانان کشورمان در این رقابت بین المللی شرکت داشته باشند.

در فراخوان شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی اسلوونی 2011 خطاب به کودکان آمده است' شما می توانید با ارایه نمونه های خاصی از مردم و ملیت سرزمین خودتان با غرور بگویید این من هستم، این مردم سرزمین من و بخش منحصر به فردی از تاریخ این سیاره هستند'.

آخرین مهلت ارایه آثار 15 آبان بوده و علاقمندان شش تا 17 سال می توانند نقاشی های خود را برای شرکت در این جشنواره به واحد هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی ارسال کنند.

کد مطلب 1179464

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