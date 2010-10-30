حضور کودکان آذربایجان شرقی درمسابقات نقاشی اسلوونی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هنرمندان کودک و نوجوان آذربایجان شرقی برای شرکت در این مسابقات لباس ها و مراسم سنتی شهرها و روستاهای استان را نقاشی می کنند تا همراه با دیگر کودکان و نوجوانان کشورمان در این رقابت بین المللی شرکت داشته باشند.

در فراخوان شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی اسلوونی 2011 خطاب به کودکان آمده است' شما می توانید با ارایه نمونه های خاصی از مردم و ملیت سرزمین خودتان با غرور بگویید این من هستم، این مردم سرزمین من و بخش منحصر به فردی از تاریخ این سیاره هستند'.