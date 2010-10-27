طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه مطرح و تصویب شد.

این تقاضای تحقیق و تفحص با 141 رای موافق ، 14 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رسید.

الیاس نادران نماینده مردم تهران که در جلسه علنی امروز به عنوان یکی از طراحان تقاضای تحقیق و تفحص از شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کرد ، گفت: مسائل حاشیه ساز همایش اخیر ایرانیان خارج از کشور در رسانه ها و گزارش های متفاوت از سوی بعضی نهادهای نظارتی نگران کننده بود.

نادران افزود: بر این اساس نمایندگان ملت تقاضای تحقیق و تفحص را در کمیسیون امنیت و هیئت رئیسه مجلس مطرح کردند و خواستار شدند تا در خصوص محورهای مشخصی تحقیق و تفحص انجام شود و موجب تبیین نظرات شود.

نماینده مردم تهران یادآور شد: موضوع اول طرح تحقیق و تفحص جایگاه حقوقی شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور و زیر مجموعه های آن است و همچنین دبیرخانه ای که از وزارت امور خارجه به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده است .

وی افزود: ساختار این شورا از دیگر مباحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد چرا که برخی از اقدامات این شورا موازی کاری با دیگر نهادهاست و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری این موازی کاری ها به ویژه در حوزه خارجی نباید انجام شود.

الیاس نادران خاطر نشان کرد: اعداد و ارقام متفاوتی در این زمینه شنیده می شود که اسناد این هزینه ها باید بررسی شود و صحت آن به تایید برسد و همچنین باید مشخص شود که آیا این اسناد و هزینه ها در چارچوب مصوبات قانونی بوده است و یا فراتر از آن اقدام شده است.

وی ادامه داد: مسئله دیگر نمایندگی های خارج از کشور تحت عنوان خانه ایرانیان است چرا که هزینه های فوق العاده ای از سوی این مراکز گزارش شده است.

نماینده تهران با بیان اینکه امور فرهنگی، تجاری و مراقبت سیاسی مسئولان مربوطه موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت: چرا که انجام این امور توسط این شورا جای اشکال دارد.

وی گفت : برخی مراودات و رفت و آمدهای افراد مشکوک در همایش دوم ایرانیان خارج از کشور باید مورد توجه قرار گیرد زیرا ما تنها از جزئی از این مراودات مطلع هستیم.

نماینده مردم تهران گفت: اخیرا مطابق گزارش شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور مطلع شدیم که در 19 فرودگاه کشور سالن تشریفاتی برای ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که ایرانیان داخلیکشور با میلیون ها سفر در سال از امکانات معمولی برخوردارند این موضوع جای سئوال دارد که اختصاص سالن های تشریفاتی با چه هدفی است و آیا در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟

نادران همچنین ازنمایندگان خواست تا به این تقاضای تحقیق و تفحص رای مثبت دهند.

در ادامه نیز نمایندگان مجلس با 141 رای موافق، از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن با طرح تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان مقیم کشور را تصویب کردند.