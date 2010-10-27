کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون بیش از 80 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند گفت: 80 درصد دانشجویان ایرانی خارج کشور در مقطع کارشناسی به تحصیلات خود ادامه می هند و 20 درصد بقیه نیز در مقاطع مختلف از جمله کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه از اول انقلاب تاکنون 12 هزار و 500 نفر با عنوان بورسیه به خارج کشور رفته اند گفت: از این تعداد تنها 400 نفر بعد از اتمام تحصیلات خود به کشور بازنگشته اند که این آمار طبیعی است.

وی پیش از این نیز در گفتگو با مهر درباره خروج نخبگان از کشور گفته بود: نگاه درست این است که خروج نخبگان و رفتن افراد به خارج از کشور و علم اندوزی را تماما منفی ندانیم. ما نباید صرفا منفی به این موضوع نگاه کنیم. یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت یا امیرکبیر، اصفهان، مشهد و یا هر دانشگاه دیگر که کارشناسی می گیرد و در جایی دیگر تحصیل می کند این را نباید مطلق منفی ببینیم. این نشان می دهد که دانشجویان ما از لحاظ علمی پیشرفت کرده اند.

وزیر علوم ادامه داده بود: دانشگاههای ما در دنیا مطرح هستند و دنیا به دنبال دانشجویان ما است که البته این موضوع وظیفه ما را برای جذب این دانشجویان در داخل کشور و استفاده از استعدادهای آنها زیادتر می کند.

کامران دانشجو اضافه کرده بود: اینکه برای نخبگان شرایطی فراهم کنیم تا در درون کشور تحصیلات تکمیلی را ادامه دهند قابل توجه است و این شرایط اکنون فراهم شده است. اما برخی تصمیم می گیرند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند و کسانی که از کشور خارج می شوند به معنی اینکه از نظام و مملکت بریده اند نیست. این گونه نیست که مهاجرت به دلیل کسب علم را معاندت با نظام بدانیم یا عنوان فرار مغزها را بر آن بگذاریم.



وی در پاسخ به این سئوال که مهاجرتها با بازگشت دانشجویان همراه است یا اینکه دائما با رسوب نخبگان ایرانی در جوامع غرب روبرو هستیم به مهر گفته بود: نسبت نخبگانی که پس از تحصیل در خارج از کشور به کشور باز می گردند بسیار بالاست.