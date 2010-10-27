لایحه حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مجلس اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه، ایرادات لایحه حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اخترعات اعاده شده از شورای نگهبان را برای تامین نظر این شورا، رفع کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس بند ب ماده 3 این لایحه به شرح ذیل اصلاح شد:‌ تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا دون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی.

پیش از این نمایندگان در بند ب ماده 3 که مربوط به حمایت ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکتها و موسسات دانش بنیان بود، تصویب کرده بودند تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء وام کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت تامین شود.

همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 4 لایحه حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را اصلاح کردند.

پیش از این نمایندگان در ماده 4 تصویب کرده بودند: واحد تحقیق و توسعه شرکت های خارجی دارای شرایط مندرج در ماده 1 در صورتی که در پارک های علم و فناوری کشور با به کارگیری بیش از پنجاه درصد (50%) متخصصان ایرانی دایر گردند، می توانند از حمایت های مندرج در ماده 3 بهره مند شوند.