الکساندر رادکوف، معاون سازمان گردشگری روسیه با بیان اینکه متاسفانه ظرفیت و امکانات توریستی ایران هنوز کامل نشده به خبرنگار مهر گفت: به نظر من ایران می تواند با امکانات کمی هم که دارد توریستهای زیادی جذب کند اما برای نیل به این هدف تلاش نهادهای دولتی و توریستی را لازم دارد.

رادکوف با تاکید بر اینکه باید حجم تبلیغات ایران در کشورهایی مانند روسیه زیادتر شود ادامه داد: متاسفانه در کشور روسیه اطلاعات کافی درباره ظرفیتهای توریستی ایران وجود ندارد.

معاون رئیس سازمان گردشگری روسیه بیان کرد: اکنون توریست های روسی از طریق مختلف از جمله رزروهای اینترنتی و غیره به راحتی به کشورهای دیگر سفر می کند و این روند در میان آنها رو به افزایش است.

وی یکی از مشکلات گردشگری ایران را نداشتن سیستم قوی رزرواسیون هتلها و مراکز اقامتی عنوان کرد و گفت: توریستهای کشورهای خارجی نمی توانند از طریق اینترنت از امکانات مراکز اقامتی ایران با خبر شوند و هتلهای ایران را رزرو کنند.

معاون سازمان گردشگری روسیه گفت: اگر قرار باشد که تعداد توریستهای روسی در ایران افزایش پیدا کند لازم است تا راهنمای روسی زبان در هتلهای ایران وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه توریستهای روسی ایران را به عنوان کشوری جذاب برای گردشگری می دانند، اظهار کرد: در سفری که ماه اکتبرسال جاری به ایران داشتم مشاهده کردم که توریستهای روسی در ایران وسایل اسکی به همراه داشتند در حالی که من نمی دانستم ایران امکانات ورزش اسکی هم دارد.

اجرای هشت پروژه، صنعت گردشگری روسیه را رونق می دهد

معاون سازمان گردشگری روسیه در ادامه از تاسیس هشت مرکز توریستی دولتی در کشور روسیه خبر داد که از سوی هشت استان پیشنهاد شده است.

وی افزود: سازمان گردشگری روسیه طرح این مراکز را بررسی و اجرا می کند اما مطمئن هستیم که تعداد این طرحهای بزرگ گردشگری بیشتر نیز می شود.

رادکوف اظهار کرد: در نظر داریم با کمکهای مالی و دولتی به این پروژه های گردشگری حجم تبلیغات گردشگری در کشورهای دیگر و تعداد کانونهای آموزشی توریستی روسیه را افزایش دهیم.

رادکوف همکاری بین ایران و روسیه در زمینه تحکیم و گسترش آموزش توریست را یکی از مسیرهای مناسبی دانست که می تواند به ارتقای صنعت گردشگری دو کشور کمک کند.

وی ادامه داد: آموزش افرادی که بتوانند در زمینه فرهنگ دو کشور به توریستها اطلاعات بدهند بسیار مهم است.