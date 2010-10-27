330 صنعتگر صنایع دستی همدان صاحب شغل می شوند

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال جاری باید برای 337 صنعتگر همدانی اشتغال زایی شود، گفت: معاونت صنایع ستی همدان در سال جاری بیش از هزار و 800 شغل ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: تا کنون 65 صنعتگر همدانی به واسطه فعالیت در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی صاحب شغل شده اند.

بیات با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری باید برای تعداد مشخصی از صنعتگران شهر همدان اشتغالزایی شود، اظهار داشت: ایجاد 272 شغل از تعهدات سال جاری باقی مانده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان شغل برای صنعتگران ملایری و تویسرکانی از طرف معاونت صنایع دستی همدان تعهد شده است، اضافه کرد: معاونت صنایع دستی همدان متعهد به ایجاد 860 شغل برای صنعتگران شهرستان های ملایر و تویسرکان شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: تا کنون 625 شغل در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان ایجاد شده که بیشترین میزان آن مربوط به شهرستانهای کبودرآهنگ و تویسرکان است.