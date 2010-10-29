محمد صالح نجف در خصوص ساخت رصدخانه وابسته به مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی قم، تحت نظر دفتر آیت الله العظمی سیستانی و ظرفیتی که این رصدخانه برای استان ایجاد می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با توجه به موقعیت خوب رصدخانه، ساخت و راه اندازی آن می‌تواند تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید فن را جهت کارهای تحقیقاتی و علمی جذب استان نماید و قم را به یکی از قطب‌های نجومی کشور تبدیل کند.



وی با تأکید بر این مطلب که افراد زیادی می‌توانند از ظرفیت این رصدخانه بهره‌مند شوند، تصریح کرد: به طور کلی می‌توان کاربران و کسانی که از این رصدخانه استفاده می‌کنند را به دو گروه تقسیم کرد یکی گروه‌های عمومی که می‌توانند بازدیدی از رصدخانه داشته باشند و گروه دوم کسانی که خواهان انجام تحقیقات علمی گسترده و مداوم هستند.



مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی قم احداث رصدخانه خارج از شهر با ظرفیت و کاربری‌های متعدد را از نیازهای استان علم خیز قم دانست و افزود: با توجه به توسعه شهر قم و ایجاد آلودگی نوری در آسمان قم و عدم امکان استفاده از رصدخانه داخل شهر جهت کارهای تحقیقاتی تصمیم به احداث رصدخانه در اطراف شهر قم و ایجاد مجتمع علمی و فرهنگی مرکز گرفته شد.



نجف، ساختمان رصدخانه را به صورت یک مجتمع علمی - فرهنگی و دارای قسمت‌های مختلفی عنوان کرد و گفت: اصل مجتمع علمی دارای رصدخانه اصلی و تعدادی رصدخانه جانبی، موزه نجوم، سالن‌های همایش و دیگر امکانات جانبی جهت ایجاد محیطی علمی برای محققان در نظر گرفته شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آغاز و مراحل پیگیری کار احداث رصدخانه تا کنون بیان داشت: از سال 82 با تهیه زمین، اولین گام‌ها برای احداث رصدخانه و گام‌های بعدی در خصوص احداث امکانات جانبی آن در سال 85 برداشته شد.



نجف با اشاره به سختی کار در ارتفاعات بالا به منظور ساخت رصدخانه خاطر نشان کرد: با توجه به این که ارتفاع محل ساخت رصدخانه هزار و 930 متر از سطح دریا و حدود یکصد متر از سطح زمین اطراف آن بالاتر است به علاوه سختی حمل و نقل آب و مواد مورد نیاز جهت ساخت و ساز نیز وجود دارد، کار با کندی همراه بوده است.



وی در خصوص سایر مشکلات کار بیان داشت: همچنین با توجه به قرار گرفتن محل رصدخانه در منطقه ییلاقی و سرد بودن هوا و عدم امکان ساخت و ساز در طول سال و محدودیت‌هایی که در چند ماه گرم سال وجود دارد تا کنون توانسته‌ایم 70 درصد ساختمان رصدخانه را به پایان برسانیم و هدف ما بر اتمام رصدخانه اصلی تا یک سال آینده می‌باشد.



مدیر مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی - نجومی قم، مساحت زمین در خصوص ساخت رصدخانه را در حدود 36 هکتار عنوان کرد و افزود: علاوه بر این درصدد الحاق 11 هکتار از زمین‌های کوه مجاور جهت ساخت رصدخانه‌های جانبی و امکانات برای رصدخانه اصلی که بالای کوه قرار دارد می‌باشیم که مراحل کار در خصوص ساخت و راه اندازی آنها به صورت فاز به فاز خواهد بود که بعد از اتمام هر فاز افتتاح خواهد شد.