برنامه سپر موشکی در ترکیه واکنش به مواضع ضداسرائیلی آنکارا است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه برگزاری جلسه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص اخبار منتشر شده از کمک مالی ایران به افغانستان و تبلیغات آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس این کمک اظهار داشت: سیاست آمریکایی ها همواره خلق دروغ های بزرگ با هدف تخریب روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه است.

وی ادامه داد: چندی پیش نیز مطلبی درباره ترکیه عنوان کردند این بار نیز اتهام به رئیس دفتر کرزای وارد کرده اند که البته رئیس جمهور افغانستان پاسخ خوبی داد و دفاع جانانه ای از رئیس دفترش داشت که فردی کاملا پاک است.

بروجردی گفت: کلیه کمک های جمهوری اسلامی به صورت رسمی و در چارچوب قراردادهای دو کشور است. ما در مجلس از قبل یک سری کمک ها در این زمینه داشته ایم که همه آنها اعتباری است و برای بکارگیری مجموعه پروژه های افغانستان است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی یادآور شد: نقشی که جمهوری اسلامی در افغانستان ایفا می کند نقشی منطقی و طبیعی است و به میزانی که این سیاست را فعالتر کنیم موجب جلوگیری ازمهاجرت افغانی ها به کشور می شویم زیرا هم اکنون بیش از یک میلیون مهاجر غیرقانونی افغان در کشور داریم.

وی تاکید کرد: بنابراین این خبر را که پولی بابت رشوه داده شده است را تکذیب می کنم همانطور که سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز آن را تکذیب کرد.

بروجردی در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را در خصوص اسناد منتشر شده ویکی لیکس علیه ایران جویا شد گفت: ابرقدرتی مانند آمریکا با تشکیلات عریض و طویل سیا و پنتاگون آنقدر استحکام دارد که سندی بدون حساب منتشر نشود بنابراین نشر این اسناد کاملا حساب شده و با هدف ضربه زدن به روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه بوده است یعنی همان سیاست راهبردی آمریکا که همواره دنبال می شود.

وی گفت: این موضوع کاملا حساب شده و با هدف صورت گرفته و به نظرم غیر قابل اعتنا و ارزش است، این شگرد شیوه ای شناخته شده در جنگ روانی است.

خبرنگاری در خصوص حضور مورالس در مجلس و اهمیت این حضور از بروجردی سئوال کرد که وی گفت: از مجالس دوره های قبل نیز این برنامه را داشتیم که از شخصیت های انقلابی و چهره هایی که کشورهای آنها مواضع انقلابی دارند دعوت می شده تا در مجلس حضور یابند حضور مورالس نیز در این جهت بوده بوده است.

بروجردی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی در ترکیه توسط آمریکا گفت: مسئله سپر موشکی یک سلاح زنگ زده ای است و آمریکایی ها از زمانی که مقابله با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده اند و از توانمندی ما نگران شده اند از این سلاح استفاده می کنند.

وی گفت: روس ها همواره در بالاترین سطح تاکید کرده اند که این سپر موشکی برای مقابله با روسیه است نه ایران.

رئیس کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: توانمندی جمهوری اسلامی ایران صرفا دفاعی است و ما خطری در منطقه محسوب نمی شویم بنابراین نیازی به سپر موشکی نیست.

وی گفت: ترک ها با توجه به مواضع انقلابی که در قبال غزه و فلسطین دارند مدتهاست که تحت فشار آمریکایی ها هستند و استقرار سپر دفاع موشکی نیز در همین راستاست.