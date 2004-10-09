آنتي وار : اشتباه بوش سناريوي كره شمالي را در مورد ايران تكرار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آنتي وار، اين سايت آمريكايي در مقاله اي مي نويسد : جان كري نامزد دمكرات رياست جمهوري آمريكا اظهار داشت كه در صورت انتخاب شدن اولويت شماره يك وي ممانعت از توليد و گسترش تسليحات هسته اي خواهد بود .

منظور كري چه بود ؟ جورج بوش دور نگه داشتن تسليحات هسته اي صدام حسين از دستان تروريستها را دليل اصلي اشغال عراق اعلام كرده بود .

البته بوش مي دانست كه صدام تسليحات هسته اي نداشته است و مواد شكاف پذيرلازم را براي ساخت تسليحات هسته اي ندارد و همچنين تلاشي براي بازسازي برنامه هاي زمان جنگ عراق و ايران خود براي توليد تسليحات هسته اي انجام نداده بود .

محمد البرادعي مدير كل اژانس بين المللي انرژي اتمي گزارشهاي قابل اطميناني در اين زمينه به شوراي امنيت ارائه داده بود . نتايج يك دهه تحقيقات دقيق آژانس پيش از"عمليات آزاد سازي عراق" نشان داد كه اگر كشوري حقيقتا عاري ازتسليحات هسته اي باشد ، اين كشورعراق است .

با اينحال بوش مدارك آژانس را رد كرد . وي كاملا از اين مسئله چشم پوشي كرد . اين مسئله كه صدام تسليحات هسته اي داشت يا نداشت مهم نبود بلكه مسئله مهم براي نئو محافظه كاران اين بود كه يك رژيم وابسته را در عراق بر سر كار آورد .

عمليات آزاد سازي عراق بهتر بود كه عمليات جلب و تغيير نامگذاري مي شد .

اين سايت درادامه مي نويسد ضعفهاي بوش درسياست هسته اي خود موجب شد كري ازضعفهاي سياسي بوش درمسائل هسته اي به عنوان اولويت تبليغات خود استفاده كند .

بيش از همه كري به ضعف بوش در تعامل با كره شمالي اشاره مي كند كه يكي از امضا كنندگان NPT بود و تمام مواد و تاسيسات هسته اي آن متوقف شده بود و تحت نظارت مداوم آژانس بين المللي انرژي اتمي بود در آن زمان يك چارچوب توافق شده براي گفتگوهاي دو جانبه با كره شمالي وجود داشت . با اين حال آمريكا كه با كره شمالي از سال 1950 در جنگ بود ، شانس عادي سازي روابط دو جانبه را از دست داد .

كري بوش را متهم كرد كه از زمان به قدرت رسيدن به هر دو رئيس جمهور كره گفت كه قصد ندارد در هيچ گفتگوي دوجانبه اي براي عادي سازي روابط با كره شمالي شركت كند .

در اولين سخنراني خود بوش با اشاره به ايران ، عراق و كره شمالي گفت :

"دولتهاي اينچنيني و هم پيمانان تروريست آنها محور شرارت را تشكيل مي دهند و صلح جهاني را تهديد مي كنند. اين كشور ها كه به دنبال تسليحات كشتار جمعي هستند، خطرفزاينده اي را تشكيل مي دهند. آنها مي توانند اين تسليحات را به دست تروريستها دهند و در حقيقت وسيله لازم را براي ابراز نفرت در اختيار آنها قرار دهند . آنها مي توانند به همپيمانان ما حمله كنند و يا تلاش كنند از آمريكا باج بگيرند . در همه اين موارد ، قيمت اختلاف فاجعه بار خواهد بود .

بوش هم اكنون در حال تكرار همان اشتباه در مورد ايران است و شانس گفتگو و مذاكره با اين كشور را مدام از دست مي دهد . اين مسئله و اين اشتباه بوش نه تنها موجب به دست گرفتن ابتكار از جانب اروپاييها شد بلكه موجب شد آمريكا با ايران وارد مذاكره مستقيم نشود و امكان دارد سناريوي كره شمالي كه موجب ترك NPT از جانب پيونگ يانگ شد اين بار نيز رخ دهد.